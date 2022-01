Stahnsdorf

Der Stahnsdorfer Heimatverein ist derzeit auf der Suche nach neuen Räumlichkeiten, erfuhr die MAZ von einem Mitglied des Ortsbeirates Güterfelde. Zwar habe der Verein noch keine Kündigung erhalten, so Vereinsvorsitzender Mirko Heilmann auf Anfrage, aber „wir sind vom Bürgermeister bereits mündlich darüber informiert worden, dass wir dort irgendwann raus müssen“. Grund seien von der Wohnungsgesellschaft Stahnsdorf geplante Baumaßnahmen am Vereinsstandort.

Nach Heilmanns Informationen soll es für den Verein jedoch eine Option geben, später wieder Räumlichkeiten an der jetzigen Adresse zu beziehen. Für die Dauer der Bauarbeiten werden aber Übergangsräume benötigt. „Der Heimatverein hat sehr viele Bücher, Fotografien und historische Exponate, die untergebracht werden müssen“, erklärt Heilmann. Außerdem würden Räumlichkeiten für Vorstandssitzungen und Mitgliederversammlungen gebraucht.

Im Bürgerhaus Güterfelde könnte der Heimatverein Stahnsdorf übergangsweise Räumlichkeiten nutzen. Quelle: Madlen Pilz

Die Verwaltung schlägt nun vor, vorübergehend das Bürgerhaus Güterfelde zu nutzen. Dazu soll in der kommenden Sitzung der Gemeindevertretung ein geänderter Nutzungsvertrag mit dem Bürgerhausverein eingebracht werden. Der vorgelegte Entwurf wurde am Dienstag im Ausschuss für Bildung, Soziales, Kultur und Sport beraten. „Der neue Vertrag ist nötig, um den Verein auf finanziell sichere Füße zu stellen“, erklärt Harald Mushack (Die Linke), Vorsitzender des Bürgerhausvereins. Nach der Kündigung des Hauptmieters im vergangenen Jahr würden dem Bürgerhausverein wichtige Einnahmen fehlen, so Mushack.

Der Vorsitzende des Heimatvereins ist froh, dass Bürgermeister Bernd Albers (Bürger für Bürger) die Übergangslösung mit dem Bürgerhaus vorgeschlagen hat. „Es gibt ja in Stahnsdorf kaum noch entsprechende Mietobjekte“, so Heilmann. Die Räume im Bürgerhaus seien für die Vereinszwecke zwar nicht ganz optimal, räumt er ein. „Aber bevor wir wie der Teltower Carneval Club ganz ohne Räume dastehen, werden wir wohl übergangsweise ins Bürgerhaus ziehen.“ Der TCC ist aktuell ebenfalls auf der Suche nach einer neuen Heimat – allerdings dauerhaft, da ihm überraschend gekündigt wurden.

Von Madlen Pilz