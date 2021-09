Stahnsdorf

Natürlich sei nicht ein Jahr Stillstand das Ziel, sondern dass etwas Vernünftiges dort entstehe, eröffnete Stahnsdorfs Bürgermeister Bernd Albers (Bürger für Bürger) seine Argumentation für eine Verlängerung der Veränderungssperre über den Stahnsdorfer Hof und zwei benachbarte Grundstücke. „Was dort passieren soll, ist mit dem Eigentümer besprochen und ich arbeite jetzt daran, das umzusetzen.“ Dass dort irgendetwas hinkomme – eine Tankstelle oder ein Supermarkt –, sei nicht das Problem. „Aber es liegt jetzt an uns, das mitzubestimmen.“

Albers hatte vor zwei Jahren von der Gemeindevertretung eine erste Veränderungssperre über die Flurstücke legen lassen, sodass die drei Grundstücke seitdem unter anderem nicht verkauft und auch sonst nicht „verändert“ werden dürfen. Der Bürgermeister hatte laut eines Eigentümers des Stahnsdorfer Hofs mit ihm die grundlegende Richtung seiner Ideen besprochen, über die Veränderungssperre sei er aber nie informiert worden. Dass sich die Eigentümer neuerdings danach richten müssten, was andere Leute wollten, sei ihm suspekt und er empfinde das als anmaßend, hatte dieser gegenüber der MAZ erklärt.

Bebauungsplan für Hotelanlage noch nicht fertig

Eine Miteigentümerin des Stahnsdorfer Hofs nehme der Veränderungssperre aber klaglos hin, so Albers wiederholt zur Gemeindevertretung. Von den beiden anderen Grundstücksbesitzern habe sich einer nicht geäußert, einer habe erklärt, er sei nicht einverstanden damit.

Nun beantragte Albers eine Verlängerung um eine weiteres Jahr, da der beabsichtigte Bebauungsplan noch nicht fertig gestellt ist. Ein Projektentwickler hatte im Mai Pläne für eine Hotel- und Geschäftsanlage präsentiert, die jedoch bei den Gemeindevertretern nicht auf Gegenliebe gestoßen war. Entsprechend fiel auch die Kritik in der Sitzung aus: Was der Bürgermeister vor habe, können auch die Eigentümer selbst, hieß es etwa von Claude-Robert Ehlert (parteilos). Olaf Binek (BfB) befürchtete: „Wenn wir dem nicht nachkommen, könnte der Eigentümer an einen Investor verkaufen – und ich habe nur eine grobe Vorstellung davon, was dann dort hinkommt.“

„Enteignung auf Zeit“

„Veränderungssperre heißt Enteignung auf Zeit und nichts anderes“, kritisierte Wolfgang Brenneis (CDU), der vor zwei Jahren noch zugestimmt hatte. Er stellte in Frage, „ob wir hier wirklich gestalten wollen oder vielleicht nur bestimmte Investoren zum Zug kommen lassen wollen?“ Steven Arnold (Bürger für Bürger) konterte, dass man die Vorgänge auch nicht als Enteignung, sondern als mögliche Aufwertung sehen könne.

Mit 18 Mal Ja und acht Mal Nein wurde die Verlängerung der Veränderungssperre um ein weiteres Jahr schließlich beschlossen.

Von Konstanze Kobel-Höller