Stahnsdorfer Hof macht dicht – diesmal die Fenster

Stahnsdorf

Freundlich winkt Herr Ludwig senior aus dem Fenster im ersten Stock des Stahnsdorfer Hofes. Gemeinsam mit seinem Sohn ist er gerade dabei, ein weiteres Fenster mit einer Platte dicht zu machen, das bei der kontrollierten Sprengung der englischen 500-Kilo-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg zu Bruch gegangen ist. Die beiden sind gut beschäftigt an diesem Sonntag: „Im Ballsaal sind es sicher 60 bis 70 Scheiben, in der unteren Etage und in der ersten Etage vorne noch einmal zehn Fenster“, sagt Ludwig junior.

Den Schaden können die beiden noch nicht beziffern. „Am Montag kommt der Gutachter.“ Und eigentlich wissen sie auch nicht so genau, was jetzt richtig ist. Einerseits solle man für die Versicherung alles so lassen, wie es ist, aber auf der anderen Seite soll man den Schaden begrenzen. Da jetzt aber das Orkantief Sabine vorhergesagt ist, entschied sich die Familie dafür, aktiv zu werden. „Wir machen seit 30 Jahren alles alleine.“

Die Scheiben des Ballsaals des Stahnsdorfer Hofes sind alle durch die Bombensprengung zu Bruch gegangen. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Im Ballsaal wurden nach der Brandstiftung im Jahr 1995 alle Fenster von ihnen selbst eingesetzt, erzählen sie, Jetzt stehen sie im wahrsten Sinn des Wortes vor einem Scherbenhaufen. Auf einer Seite hat die Schallwelle die Fenster reingedrückt, auf der anderen rausgedrückt. Sogar eine Stahltüre wurde durch die Detonation aufgerissen. Ob die Dachfenster auch Schaden genommen haben, wissen die Ludwigs noch nicht, auf den ersten Blick sieht es jedoch erfreulicherweise nicht so aus. „Aber uns erschüttert schon lange nichts mehr“, sagt der Sohn.

Mitbekommen haben die meisten von ihnen den Knall der Detonation. „Meine Frau stand regelrecht im Bett“, sagt der Junior. Er selbst hatte gerade Kopfhörer auf, daher ging das Ereignis an ihm unbemerkt vorbei. Dennoch sei der erste Gedanke danach gewesen: Hoffentlich war der Sprengmeister nicht neben der Bombe. „Solange bloß kein menschlicher Schaden eingetreten ist – alles andere ist verschmerzbar. Da können wir ein Lied davon singen.“

Die Fenster des Stahnsdorfer Hofes werden gesichert. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

25 Jahre lang wurde in dem Stahnsdorfer Hof unter Verpachtung der Ludwigs Gastronomie betrieben, nachdem sie einen jahrelangen Kampf um Rückübertragung ausgefochten hatten. 1995 wurde der Ballsaal in Brand gesetzt, die Täter wurden nie gefasst. Vor einem halben Jahr wurde dann das Restaurant geschlossen.

Momentan ist nicht klar, wie es mit dem Haus weitergeht. Die Gemeinde hat vorerst eine Veränderungssperre auf dieses und die beiden angrenzenden Grundstücke gelegt und hofft auf einen Investor. Laut Gemeindesprecher Stephan Reitzig habe es bisher drei unverbindliche Gespräche mit Projektentwicklern gegeben.

Von Konstanze Kobel-Höller