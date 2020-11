Stahnsdorf

Das Nachrichtenmagazin „ Focus Business“ und die virtuelle Arbeitgeber-Bewertungsplattform Kununu haben die Atemzug Intensivpflege Burkart GmbH in Stahnsdorf auf Platz 1 der bundesweiten Top-Arbeitgeber des Mittelstands 2021 in der Rubrik Gesundheitswesen, Soziales und Pflege gesetzt. Mitarbeiter des Unternehmens hatten ihren Betrieb zuvor bei Kununu mit der höchstmöglichen Punktzahl bewertet. Bei der alljährlichen Bestenliste waren diesmal mehr als 4000 Unternehmen aus 39 Branchen eingeschätzt worden.

Bis zum eigenen Atemzug

Die Atemzug Intensivpflege Burkart GmbH hilft Menschen, die nach einem Krankenhausaufenthalt zuhause weiter künstlich beatmet werden müssen, bis sie wieder eigenständig ohne technische Hilfe Luft holen können, und berät und unterstützt deren Angehörige in der täglichen Pflege. Das Unternehmen ist 2016 von der Geschäftsführerin Martina Burkart aus Stahnsdorf und der Pflegedienstleiterin Mandy Rogel aus Güterfelde gegründet worden. Derzeit gehören ihm 65 Mitarbeiter an. Weitere Angestellte werden noch händeringend gesucht.

Pfleger begleiten Kinder in die Schule

Die Intensivpfleger betreuen aktuell sechs Patienten in der häuslichen 24-Stunden-Versorgung und sechs Kinder in der Schul- und Kita-Begleitung. Die Patienten kommen aus Potsdam sowie den Landkreisen Potsdam-Mittelmark, Teltow-Fläming und Havelland. Dabei kümmern sich in der Rund-um-die-Uhr-Betreuung sechs Mitarbeiter als Team um einen Patienten. In der Schul- und Kita-Begleitung steht den Kindern jeweils ein Mitarbeiter zur Seite, der meist im Hintergrund bleibt und nur bei einem epileptischen Anfall des Kindes sofort eingreifen kann.

Als „Familienfreundlich in PM“ zeichnete Vize-Landrat Christian Stein (CDU, r.) die Atemzug Intensivpflege GmbH von Martina Burkart (M.) aus. (Links ihre Mitarbeiterin Kathleen Lehmann). Quelle: Kreisverwaltung

Die examinierten Pfleger nehmen den Kontakt zu ihren Patienten bereits während deren Aufenthalt im Krankenhaus auf. „Jetzt in Corona-Zeiten ist dies etwas schwieriger geworden, da nur ein Mitarbeiter zu einem Patienten darf“, sagt Unternehmenssprecher Christian Kuhnert. Die Vorlaufzeit vor einer Aufnahme des Patienten in die Intensivpflege liegt bei acht bis zwölf Wochen. „Es herrscht ohnehin eine sehr angespannte Lage auf dem Jobmarkt für Pflegefachpersonal. Corona hat diese Spannungen nochmals merklich verschärft“, so Kuhnert.

Der Landkreis zeichnete die Atemzug Intensivpflege Burkart GmbH im vergangenen Jahr beim traditionellen „Treffpunkt Wirtschaft“ als „Familienfreundlichstes Unternehmen in Potsdam-Mittelmark“ aus.

Von Heinz Helwig