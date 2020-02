Kran wurde nach Bombensprengung aus Sicherheitsgründen abgebaut

Stahnsdorf

So viel Besuch verzeichnet wohl selten eine Baustelle wie jene in der Stahnsdorfer Wilhelm-Külz-Straße, auf der Samstagfrüh eine 500-Kilo-Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gesprengt wurde: Zahlreiche Stahnsdorfer und Stahnsdorferinnen nutzten das zunächst noch schöne Wetter des Wochenendes, um einen Blick auf den Detonationskrater zu werfen.

Am Sonntag gab es dann noch zusätzliche Action auf dem Grundstück: Nachdem Untersuchungen ergeben hatten, dass der Kran Nummer 2 durch die Detonation in Mitleidenschaft gezogen worden war, wurde ein Teil davon am Vormittag abgebaut.

Bomben-Tourismus in Stahnsdorf. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Um 8 Uhr morgens wurde damit begonnen. Drei Monteure und ein Autokranfahrer waren im Einsatz, um die rund 32 Tonnen des Auslegers, des Gegenauslegers, des Ballasts, des beschädigten Führerhauses und der anderen hohen Bestandteile auf die Erde zu bringen. Nach rund vier Stunden waren die Arbeiten beendet. Nur der Turm ragt noch in die Höhe.

Zu der Frage, wie hoch der Schaden für das Unternehmen ist, der nun durch den Abbau des Krans entsteht, kann keine Angabe gemacht werden, so Sprecherin Katja Kargert.

Für den Abbau des 30-Meter-Krans hatte sich Bonava entschieden, als zwei Mitarbeiter am Samstag festgestellt hatten, dass es in der Konstruktion einige Durchschläge gab und die Scheiben der Führerkabine durch die Detonation zerstört wurden. Da die Standsicherheit vor allem bei Eintreffen des Orkantiefs „Sabine“ nicht abgeschätzt werden konnte, wurde beschlossen, die oberen Teile lieber zu entfernen.

Der abgebaute Kran nach der Bombensprengung in Stahnsdorf – nur der Turm steht noch. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Am Montag werden Gutachter außerdem noch die Statik der Platte prüfen, auf der der Kran steht. Dann wird die weitere Vorgehensweise entschieden.

