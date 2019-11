Stahnsdorf

Die frühere Traditionsgaststätte Waldschänke in der Wannseestraße 21 in Stahnsdorf kann an diesem Freitag, dem 15. November, ab 16 Uhr sowie am Montag, dem 25. November ab 17 Uhr von interessierten Stahnsdorfern besichtigt werden. Für jeweils etwa eine Stunde öffnet die Gemeindeverwaltung das leerstehende Haus. Anlass ist eine geplante Einwohnerumfrage zur künftigen Nutzung des Gebäudes.

Die Stahnsdorfer können sich die anderen Räume jenseits der bekannten Gaststätte sowie das Obergeschoss anschauen. Dabei sollen sie Chancen und Risiken einer weiteren Nutzung des Gebäudes abwägen. Aus Sicherheitsgründen ist ein Besuch der Kellerräume nicht möglich. Ein geführter Rundgang sowie eine Bewirtung der Gäste sind nicht vorgesehen. Der Besuch erfolgt auf eigene Gefahr.

Nach einer zweimaligen missglückten Ausschreibung der Gaststätte, in der sich elf ernsthafte Interessenten gemeldet hatten, es aber zu keinem neuen Pachtverhältnis kam, sollen nun die Einwohner der Gemeinde Vorschläge zur Zukunft des Hauses unterbreiten.

Für die Betreuung und Überwachung der vorgesehenen Online-Befragung hat die Gemeindeverwaltung einen professionellen Anbieter gewinnen können, sagte Stahnsdorfs stellvertretende Bürgermeisterin Anja Knoppke unlängst in einer Ausschusssitzung. Über die Durchführung der Bürgerbefragung muss noch die Stahnsdorfer Gemeindevertretung beschließen.

Von MAZonline