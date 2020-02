Stahnsdorf

Gegen Rassismus und Demokratiefeindlichkeit demonstrieren 120 Menschen am Freitagabend in vor dem Gemeindezentrum in Stahnsdorf. Aufgerufen zu der Kundgebung hat das Netzwerk Tolerantes Teltow-Kleinmachnow-Stahnsdorf.

Im Gemeindezentrum findet zur selben Zeit die Veranstaltung „Frauen im Islam“ mit Leyla Bilge, Bundestagsreferentin der AfD, statt, deren Gäste mit Buh-Rufen auf dem Weg ins Haus begleitet werden.

Mehrere Parteien beteiligen sich

Vertreter von Linke, Grüne, Die Partei, FDP und SPD treten auf und kritisieren die AfD. Die Partei „versucht, ihren Rassismus und Sexismus in Stahnsdorf zu verbreiten“, hieß es in der Ankündigung. „Wir wollen die Demokratie verteidigen“, sagt Mit-Organisator Conrad Wilitzki. „Früher haben sich die Parteien gegenseitig akzeptiert und toleriert“, sagt Hans-Peter Goetz ( FDP), „dieser Grundkonsens geht verloren.“

Zu Beginn gab es eine Schweigeminute für die Anschlags-Opfer in Hanau.

Von Heinz Helwig und Alexander Engels