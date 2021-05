Stahnsdorf

Unter ohrenbetäubendem Protest von Anwohnern versenkte Stahnsdorfs Bürgermeister Bernd Albers (BfB) am Mittwoch im Dahlienweg den Grundstein für eine neue Kita. Dort sollen ab Ende 2022 insgesamt 153 Kinder in drei Krippen- und sechs Kindergartengruppen betreut werden. Etwa 6,1 Millionen Euro lässt sich Stahnsdorf den Neubau kosten, der von der Baufirma Pluspunkt aus Berlin-Lichtenberg hochgezogen wird. 1,5 Millionen Euro davon sind Fördermittel.

In einem Mauerstein der künftigen Kita „Wiesenstrolche“ in Stahnsdorf versenkt Bürgermeister Bernd Albers (BfB) die obligatorische Zeitkapsel. Quelle: Heinz Helwig

Ungelöst ist immer noch, wie die Eltern ihre „Wiesenstrolche“ in die neue Einrichtung bringen. Die Gemeinde will ein Verkehrsgutachten eines Ingenieurbüros zum Konzept erheben, das den Ausbau des Dahlienweges und der angrenzenden Hortensienstraße empfiehlt. „Weitere Erleichterungen für die Anwohner (sind) in der Diskussion“, wird Albers in einer Pressemeldung zitiert.

Die Baufirma Pluspunkt aus Berlin-Lichtenberg erricht die neue Kita im Dahlienweg in Stahnsdorf. Ende 2022 sollen dort 153 Kinder in drei Krippen- sowie sechs Kindergartengruppen betreut werden. Quelle: Heinz Helwig

„Aber nicht mit uns“, erbosten sich die Anwohner am Mittwoch erneut. Nie habe die Verwaltung mit ihnen über eine Verkehrslösung gesprochen. Die Interessengemeinschaft kitaplanung.de befürchtet eine „unfassbare Verkehrsdichte, mehrmals täglich zugeparkte Straßen verbunden mit einer extremen Staub- und massiven Lärmbelastung“.

In die Zeitkapsel legte Stahnsdorfs Bürgermeister Bernd Albers (BfB, l.) auch den aktuellen Newsletter der Interessengemeinschaft von Anwohnern hinein, die bei der Grundsteinlegung unüberhörbar gegen eine drohende Verkehrsbelastung wegen eines fehlenden Verkehrskonzeptes protestiert hatten. Quelle: Heinz Helwig

Dass eine Zufahrt für den Baustellenverkehr zur Entlastung der Blumensiedlung später für die Kita nur als Provisorium befestigt statt als Straße ausgebaut werden soll, ist für die Anwohner keine Lösung. Die Eltern werden sich doch durch die kürzeren Anliegerstraßen zwängen, sind sie überzeugt. Noch vor der Sommerpause will Albers mit den Anwohnern über das Problem sprechen, sagt er. Ob er deren Vertrauen zurückgewinnen kann, ist mehr als fraglich.

Von Heinz Helwig