Stahnsdorf

In der so genannten Blumensiedlung in Stahnsdorf wächst unter den Einwohnern die Kritik an den Plänen für eine neue Kita, die die Gemeinde am Dahlienweg für 153 Kinder bauen lassen will. Anlass ist eine mögliche Entwicklung des Bereiches zu einem Viertel mit etwa 170 Wohnungen. Den Bauantrag für den Kitaneubau hatte die Verwaltung im Juli dieses Jahres beim Landkreis Potsdam-Mittelmark gestellt. Sollte die Baugenehmigung wie erwartet noch im Dezember eintreffen, will Stahnsdorf sofort die Arbeiten für den Rohbau ausschreiben. Nach derzeitiger Berechnung soll die neue Kita im Laufe des Jahres 2022 bezugsfertig sein.

Anwohner befürchten Staub und Lärm und Chaos

Etwa die Hälfte der 42 Anlieger im benachbarten Rosenweg hatte sich schon früher darüber beschwert, dass ihnen die Gemeinde trotz mehrmaliger Anfragen bis heute nicht sagt, welchen Weg die Baufahrzeuge zur Baustelle und später die Eltern mit ihren Autos zur Kita nehmen werden. Der Rosenweg ist die einzige asphaltierte Direktzufahrt zur Baustelle in diesem Bereich. Darum befürchten die Anwohner neben einem Verkehrschaos auch Staub und Lärm während der Bauphase.

Kita soll plötzlich zweigeschossig werden

Nun hat auch der Anwohner Martin Reiss aus dem Dahlienweg einen ausführlichen Brief an den Stahnsdorfer Bürgermeister Bernd Albers (Bürger für Bürger) geschrieben und ihn aufgefordert, das Bauvorhaben noch einmal insgesamt zu überprüfen. Der Brief liegt der Redaktion vor. Reiss kritisiert darin zunächst, dass das Kitaprojekt spontan um ein Obergeschoss erweitert werden soll. Ursprünglich sah der Plan ein eingeschossiges Gebäude vor. Die Planänderung lasse jegliche Sensibilität der Gemeinde für die bisherigen Anwohner im Dahlienweg hinsichtlich eines angemessenen Mindestabstandes zu den vorhandenen Wohnhäusern vermissen, wirft der Jurist dem Bürgermeister vor.

Inklusion erfordert mehr Platz

In Gesprächen mit den zuständigen Behörden hätten diese moniert, dass Stahnsdorfs bislang keine Inklusionsplätze in seinen Kitaeinrichtungen vorhalte, weist die Gemeinde den Vorwurf des Anwohners zurück. Dafür brauche sie aber aufgrund zusätzlicher Therapieräume mehr Platz, der auf dem Grundstück bei einer eingeschossigen Bauweise nicht vorhanden sei. Dann hätte man die Kita mit einem größeren Abstand zur Siedlung planen müssen, gibt sich Reiss mit dieser Rechtfertigung nicht zufrieden. Vergleichbare Kita-Neubauten mitten in Wohngebieten in Großbeeren und in Teltow zeigten, dass solche Lösungen möglich seien.

Zu wenig Parkplätze und keine Wendemöglichkeit

Wie die Anwohner im Rosenweg, so sieht auch Reiss ein morgendliches Verkehrschaos auf die umliegenden Straßen der neuen Kita hereinbrechen. Weder der asphaltierte Rosenweg, noch der breitere, aber unbefestigte Hortensienweg hätten Bürgersteige, auf denen Eltern mit Kinderwagen oder Buggys gefahrlos zur Kita kommen könnten. Auf deren Grundstück selbst und in den anliegenden Straßen seien nur wenige Parkplätze vorgesehen beziehungsweise angelegt. Eine Wendemöglichkeit gäbe es für die Autos in den Straßen nicht. „Es ist konkret damit zu rechnen, dass die Grundstücksausfahrten der Anwohner des Dahlien-, Rosen- und Hortensienweges regelmäßig zugeparkt werden“, schreibt Reiss in seinem Brief.

Weder der asphaltierte Rosenweg, noch der breitere, aber unbefestigte Hortensienweg (Foto) haben Bürgersteige, auf denen Eltern mit Kinderwagen oder Buggys gefahrlos zur Kita kommen können. Quelle: Heinz Helwig

Bürgermeister Albers geht davon aus, dass viele Kinder der neuen Kita aus der Blumensiedlung oder angrenzenden Wohngebieten kommen werden. „Es wird also auch Eltern geben, die ihre Kinder mit dem Fahrrad oder zu Fuß bringen und abholen“. Der Bürgermeister setzt auch auf Kinder, die von ihren älteren Geschwistern in die Kita gebracht und von dort abgeholt werden. Somit wird sich der Verkehr sowohl örtlich als auch zeitlich verteilen, ist Albers überzeugt.

Extra Straße für den Baustellenverkehr

Um die Belastung für die Anwohner so gering wie möglich zu halten, lasse die Gemeinde gerade eine Baustraße vom Gladiolenweg zur Baustelle für die Baufahrzeuge anlegen. Der unbefestigte Dahlienweg soll erst nach Fertigstellung der Kita ausgebaut werden, damit die Baufahrzeuge nicht schon vorher die neue Straße beschädigen können.

Büro erarbeitet Verkehrsgutachten

Die Gemeinde hat nach eigenen Angaben bereits im Oktober dieses Jahres die StaadtPlan Ingenieure GmbH aus Potsdam mit einem Verkehrskonzept für den Bereich der Kita beauftragt. Das Büro hatte ähnliche Studien bereits im Rahmen des Umbaus der Potsdamer Allee sowie des Neubaus der Landesstraße 77 in Stahnsdorf erarbeitet. Das Verkehrsgutachten soll im ersten Halbjahr 2021 vorliegen. Erst dann und mit der endgültig erteilten Baugenehmigung mache es Sinn, den Anwohnern und weiteren interessierten Stahnsdorfern das Vorhaben in seiner Gesamtheit in einer Informationsveranstaltung vorzustellen, teilt die Verwaltung auf MAZ-Nachfrage mit.

Von Heinz Helwig