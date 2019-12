Was wird aus der „Waldschänke“ Stahnsdorf?

Stahnsdorf

Dass die Bürger sich beteiligen sollen, dafür votierten fast alle, die sich am Montagabend in der Folgesitzung der Gemeindevertretung Stahnsdorf zur künftigen Nutzung der ehemaligen Gaststätte „ Waldschänke“ äußerten – allerdings nicht, ohne ein dickes Aber hinzuzufügen. Grundlage der Diskussion war eine Beschlussvorlage der Verwaltung, wonach die Stahnsdorfer befragt werden sollen, was aus dem Traditionshaus werden soll. „Seien Sie bitte mutig! Wir wollen Sie dazu einladen, mehr direkte Demokratie zu wagen“, sagte Bürgermeister Bernd Albers (Bürger für Bürger) in Anlehnung an eine Rede Willy Brandts ( SPD) vor 50 Jahren im Bundestag, auf die in jüngster Zeit auch andere Politiker immer wieder gern zurückgreifen.

Zweimal erfolglos ausgeschrieben

Wie berichtet, steht die gemeindeeigene Liegenschaft in der Wannseestraße leer. Der ehemalige Pächter hat alle in seinem Eigentum befindlichen Einbauten wie Tresen, Kücheneinrichtung und Bestuhlung aus dem Haus entfernt. Die Gemeinde entschied sich, es weiterhin für Gastronomie zu verpachten. Zweimal wurde das Objekt ausgeschrieben, doch zu den von der Gemeindevertretung beschlossenen Konditionen fand sich kein Interessent.

Elf Interessenten sprangen wieder ab

Nach Angaben der Verwaltung hatten elf ernsthafte Interessenten Angebote eingereicht, mit denen die Vertragsbedingungen im Einzelnen erörtert wurden. Aber zu einer Einigung kam es nicht, vor allem wegen des hohen Sanierungsaufwands. Im vergangenen Monat war an zwei Terminen die Öffentlichkeit eingeladen worden, das in Teilen bis zu 100 Jahre alte Haus in Augenschein zu nehmen. Das hat – wegen des unübersehbar desolaten Zustands – zum einen zu Ernüchterung geführt, zum anderen aber dazu beigetragen, Ideen für die künftige Nutzung zu entwickeln.

Stahnsdorfs Bürgermeister Bernd Albers (Bürger für Bürger, l.) hatte im vergangenen Monat die Einwohner zu zwei Besichtigungsterminen in die „Waldschänke eingeladen. Nun sollen die Bürger in einer Umfrage Vorschläge zur weiteren Nutzung der ehemaligen Gaststätte unterbreiten. Quelle: Stephan Laude

Die Ideen finden sich nun in einer Liste zur Einwohnerbefragung wieder. Die Stahnsdorfer werden gebeten, sich zu drei Fragen zu äußern. In der ersten werden in alphabetischer Reihenfolge elf vorgeschlagene Nutzungsarten aufgelistet, die angekreuzt werden sollen: Bibliothek, Bürgerhaus, Café/Bar, Galerie, Gaststätte, Jugendfreizeiteinrichtung, Kita, Seniorentreff, Studentenheim, Varieté/Kleinkunstbühne sowie Vereinshaus. Es sind auch mehrere Kreuze möglich. Alternativ kann man sein Kreuz hinter Punkt Zwei setzen: Die Immobilie soll verkauft werden. Wer sich mit keinem der vorgenannten Punkte anfreunden will, kreuzt Punkt Drei an.

Zusätze sind nicht möglich

Zusätze sind bei dem Verfahren nicht möglich, weil das die Auswertungselektronik nicht hergibt. Laut Verwaltung kostet die Befragung 1265 Euro. Auf Antrag von Rolf-Denis Kupsch (Wir Vier) wurde in den Beschluss eingefügt, dass die erforderlichen Maßnahmen nicht mehr als 500 000 Euro kosten dürfen. Das Geld müsste dann in den Haushalt eingestellt werden, möglicherweise erst für das Jahr 2021. Ohne Budget wäre die Befragung eine Mogelpackung, sagte Kupsch. Ob 500 000 Euro reichen, ist allerdings offen. Das hängt unter anderem vom Sanierungsaufwand und der beabsichtigten Nutzung ab.

Umfrage startet im Januar

Ob das Votum der Einwohner verbindlich sein wird oder nicht – darauf legt sich der Beschluss aber nicht fest. In einer namentlichen Abstimmung wurde die Bürgerbefragung mit 16 Ja-Stimmen befürwortet, drei Gemeindevertreter stimmten dagegen, sechs enthielten sich. Das Ergebnis macht deutlich, dass es Gemeindevertreter gibt, die das Gebäude schlichtweg für abrissreif halten. Im Januar werden die Stahnsdorfer die Unterlagen zur Bürgerbefragung in ihrem Briefkasten finden.

Von Stephan Laude