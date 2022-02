Stahnsdorf

Mit einem Fraktionsmitglied weniger geht heute die Bürgermeisterfraktion „Bürger für Bürger“ in die Stahnsdorfer Gemeindevertretersitzung: Ein Austritt ist die Folge eines Flügelkampfes, der sich auch in den Sitzungen schon seit Monaten deutlich bemerkbar gemacht hat. Werden noch weitere folgen – und was bedeutet das für die Bürgermeisterwahl 2024?

Aneinanderreihung von Dingen

Es hatte sich abgezeichnet: Olaf Binek hat BfB verlassen. Seit einem Jahr war er unzufrieden mit der Entwicklung seiner Fraktion und der Arbeit des Bürgermeisters. „Es war eine Aneinanderreihung von Dingen“, sagt er. Begonnen damit, dass Albers im Regionalausschuss bei einer Diskussion um die S-Bahn-Verlängerung einen Teltower Stadtverordneten angeschrien habe. „Das ist für mich ein No-Go. Man kann Leute nicht mögen, aber der Anstand verbietet das einem – und es ist eines Bürgermeisters unwürdig.“

Neben anderen Dingen folgten dann im Herbst die Querelen um die Fortsetzung der Finanzierung des Industriemuseums und der Akademie 2. Lebenshälfte: Der Bürgermeister wollte diese einstellen. „Fünf Minuten vor der Angst kann man sowas nicht machen.“ Binek spricht von „Staatsstreichmanie“, schlechtem Stil. Das Fass zum Überlaufen brachte dann der Antrag zur Beendigung der regionalen Zusammenarbeit im Bereich der Feuerwehr mit dem irreführenden Titel „Stärkung der Stahnsdorfer Feuerwehren“. „Da kann ich nicht mehr mitgehen, das ist kein Miteinander mehr.“

Advokatenwinkelzüge

Doch Binek kritisiert mehr, auch Aktionen hinter den Kulissen. „Ich kann eine Wählergemeinschaft, die einen zum eigenständigen Denken auffordert, die aber durch die Advokatenwinkelzüge des Bürgermeisters so vorgeführt wird, nicht mehr vertreten“, sagt er. Als Beispiele nennt er etwa Tischvorlagen – Beschlussanträge, die erst am Abend der Sitzung vorgebracht werden –, wenn man mit Argumenten nicht mehr weiterkomme, „um ein Thema zu torpedieren“, etwa bei der Bebauung des Areals Potsdamer Allee/Parkallee.

Negativwachstum in der Boomregion

Und Binek ist – gerade auch als Vorsitzender des Regionalen Gewerbevereins – für eine gesunde Entwicklung der Gemeinde. „Aber Albers möchte Stahnsdorf gerne so, wie es vor 30 Jahren war. Das Thema ,Wachsen nicht Wuchern’ – aber wir wachsen ja nicht einmal, wir haben Negativwachstum, in einer Boomregion!“ Das kürzlich beschlossene Integrierte Gemeindeentwicklungskonzept (Insek) betrachte nur Sachen, die bereits vorliegen oder bereits beschieden seien. „Kein Wachstum, kein Irgendwas, keine Innovation.“ Und er warnt: „Wenn die Stadtgüter Berlin Geld investieren würden, könnten die uns auf ihren Flächen eine Schlafstadt hinstellen, Gropiusstadt 2.0, ohne dass wir uns richtig wehren könnten.“

Wer tritt bei der Bürgermeisterwahl an?

Binek ist nicht der einzige, der unzufrieden ist. Immer öfter und offener gibt es öffentliches Kontra für Albers. Zwei weitere Fraktionsmitglieder sollen an Ausstieg denken, drei sollen fest hinter Albers stehen, zwei sollen eher versöhnlich sein, aber mit kritischen Momenten. Die Situation in der Fraktion ist so angespannt, dass der Bürgermeister – per se nicht Mitglied – schon abgemahnt wurde: Er dürfe nicht mehr an den Fraktionssitzungen teilnehmen, wenn er sich nicht mäßige.

Binek, der vorerst fraktionslos bleiben möchte, ist direkt: „Stahnsdorf täte gut daran, einen anderen Bürgermeister zu wählen. Und ich glaube, dass es möglich wäre, eine Kandidatin oder einen Kandidaten ins Feld zu führen, der oder die stark genug ist, um sich gegen Albers durchzusetzen, wenn sich die anderen überparteilich einigen.“

„Über den Grund müssen wir reden“

Bineks Austritt kommt für seine Fraktionskollegen nicht überraschend. Michael Grunwaldt sagt, dass dies kein Erdbeben sei, aber ein Anlass, sich offen auszutauschen. Er selbst ist im Jahr 2015 mit zwei anderen Mitgliedern ausgetreten, „weil wir ähnliche Erwägungen hatten.“ So etwas dürfe jetzt nicht noch einmal passieren. „Genau über den Grund müssen wir reden – und zwar vernünftig und offen.“ Auch zum Thema Bürgermeister-Kandidat 2024 kann sich Grunwaldt vorstellen, dass es kontroverse Diskussionen gibt. Ob er Albers unterstützen würde? „Das hängt von den künftigen Gesprächen ab.“

„Keine geschlossene Fraktion mehr“

Britta Engelmann-Hübner bedauert den Austritt „da Herr Binek ein äußerst engagierter Stahnsdorfer und menschlich sehr gut zu leiden ist“, ebenso Fraktionsvorsitzende Ines Pietsch. Sie schätze seine Meinung, seinen Sachverstand, sagt sie. Aber es habe sich aufgrund der Diskrepanzen zur regionalen Zusammenarbeiten und unterschiedlicher Ansichten zu Sachthemen mit dem Bürgermeister abgezeichnet.

Dazu, ob noch weitere Austritt folgen werde, wolle sie sich im Moment noch nicht äußern. Derzeit könne man aber leider nicht mehr von einer geschlossenen Fraktion in allen Bereichen sprechen. Auch Pietsch legt sich bei der Bürgermeisterfrage nicht fest und schließt sich Grunwaldt an: „Aber als Fraktionsvorsitzende werde ich immer den gemeinsamen Kandidaten unterstützen.“

Ziel: Mit Binek wieder in einer Fraktion sein

Steven Arnold erklärt zum Austritt: „Unser größter Vorteil wendet sich hier zu unserem Nachteil – die Vielfalt in unserer Wählergemeinschaft.“ Er müsse lügen, wenn er sagen würde, der Austritt hätte sich nicht abgezeichnet. „Wir möchten Politik auf Augenhöhe machen – und da gab es in unserer Wählergruppe in letzter Zeit Probleme.“ Er möchte aber auf jeden Fall politisch mit Binek weiter zusammenarbeiten, auch über die Fraktion hinaus.

Ein Ausstritt sei nur die letzte Option. Ziel sei es natürlich, die Fraktion zusammenhalten. Nur wenn dies nicht möglich ist und man sich weiter voneinander entfernt, dann werde er über andere Möglichkeiten nachdenken. Sein großer Wunsch sei es jedenfalls, am Ende des Jahres mit Binek wieder in einer Fraktion zu sein. „Ob ich das schaffe? Man muss sich ja auch Ziele setzen, die schwierig zu erreichen sind.“

Stellungnahme von Bernd Albers

Die MAZ hat für ihre Recherche allen BfB-Fraktionsmitgliedern die Chance auf eine Stellungnahme gegeben. Auch Bürgermeister Albers wurde zum Austritt, seinem Rückhalt in der Fraktion und zur Bürgermeisterwahl 2024 befragt. Unter anderem, ob er auch antreten würde, wenn BfB ihn nicht mehr aufstellen würde. Seine Antwort auf unsere Fragen: „Ich bin gemeinsam mit zwei weiteren Anhängern 1993 Mitbegründer der Wählergruppe „Bürger für Bürger – die Stahnsdorfer.“ Gemeinsam mit den Anhängern der Wählergruppe werde ich im nächsten Jahr deren 30-jähriges Bestehen feiern.“

Von Konstanze Kobel-Höller