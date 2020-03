Stahnsdorf

Der Bürgermeister der Gemeinde Stahnsdorf, Bernd Albers (Bürger für Bürger), hat sich am vergangenen Sonntag in selbstverordnete Quarantäne begeben. Am selben Tag war ein Familienmitglied des Bürgermeisters aus einem Risikogebiet zurückgekehrt, was Albers dazu veranlasst hat, auf zwei Wochen Homeoffice umzustellen.

In dieser Zeit leitet er nun von zu Hause aus die Verwaltung. Über Audio- und Videotelefonie steht er dazu in regelmäßigem Kontakt mit seinen Mitarbeitern, heißt es in einer Pressemitteilung. Zur Wahrung der Privatsphäre würden keine Nachfragen beantwortet werden.

Neben Albers ist derzeit auch Landrat Wolfgang Blasig ( SPD) in Quarantäne, der aus der Alpenregion zurückgekehrt ist.

Von Konstanze Kobel-Höller