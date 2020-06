Stahnsdorf

Zur Wiederaufnahme des Regelbetriebes in den Kindertagesstätten in Stahnsdorf am Montag, dem 15. Juni, erinnert die Gemeindeverwaltung daran, dass Eltern und weitere bring- und abholberechtigte Angehörige eine schriftliche Erklärung mitbringen müssen, dass keine Erkrankungen im Familienumfeld vorliegen. Ohne diese Bescheinigung dürfen die Kinder nicht in den Einrichtungen versorgt werden, mahnt die Gemeinde. Die Erklärung erstreckt sich ausdrücklich nicht auf das berufliche Umfeld, was für medizinisches Personal wichtig sein dürfte. Die Maskenpflicht in den Kitas bleibt weiter bestehen. Ihren Bedarf für die eigentlichen Schließzeiten der Kitas vom 13. bis 24. Juli können Eltern bis Donnerstag, dem 18. Juni, in der Gemeindeverwaltung abgeben. Die Formulare sind in den Kitas erhältlich.

Logistische Herausforderung

Da der Regelbetrieb in den Schulen nicht gleichzeitig wie in den Kitas aufgenommen werden kann, steht die Gemeinde in ihren beiden Horten vor einer besonderen organisatorischen Herausforderung, sagt Gemeindesprecher Stephan Reitzig. Weil die Gemeinde bis zum Sommerferienbeginn eine Betreuung im Vormittagsbereich anbietet und eine Betreuungszeit von zehn Stunden sicherstellen möchte, sieht sie sich angesichts der derzeitigen personellen Situation gezwungen, die Nachmittagsbetreuung voraussichtlich bis einschließlich 24. Juni auf 16 Uhr zu verlagern. Aus diesem Grund bittet sie Eltern und Erziehungsberechtigte, ihr Abholverhalten auf die vorübergehend veränderte Betriebszeit unserer Horte einzurichten.

