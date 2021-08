Stahnsdorf

Die Potsdamer Allee soll wieder zu einer Allee werden. Im Stahnsdorfer Bauausschuss wurde dazu ein Pflanzkonzept vorgestellt, das die Straße wieder ergrünen lassen soll.

Die Gesamtstrecke wird in drei Abschnitte von zweimal 700 und einmal 400 Meter aufgeteilt, die jeweils unterschiedlich bepflanzt werden sollen. Am Rand sind dabei 151 großkronige Bäume vorgesehen, etwa die Baum-Hasel, der Amber-Baum oder die Silberlinde. Auf dem Mittelstreifen sollen es 160 schmalkronige Bäume wie der Französische Ahorn, die Hainbuche oder die Cornelkirsche stehen. Auf der Liste der Großsträucher finden sich die Kupferelsenbirne oder der Zierapfel, „hübsch in der Blüte und der Blattfärbung“.

Klimaangepasste Pflanzen

Als Unterpflanzung auf dem Mittelstreifen, ausgewählten Platzflächen, Fußgängerübergängen oder an Bushaltestellen dürfen es die Kartoffelrose, die Kugelweide oder der Feuerdorn sein. Auch Stauden-Gräser-Mischungen sind geplant. Generell seien alle Pflanzen klimaangepasst, für Insekten und Vögel gut sowie für Passanten und parkende Autos nicht belastend, so das planende Büro. So bilde etwa die Silberlinde kaum Honigtau.

„In der Regel wird das mit den Straßenplanern gemacht, hier geschieht das im Nachgang“, so das beauftragte Büro für Garten und Landschaft. Bei der Analyse der Problembereiche hätte sich daher etwa auch gezeigt, dass einige Bereiche zu schmal für Bäume seien, dass es hohe Eichen gebe, unter denen sich keine neuen Bäume entwickeln können oder dass im Grünstreifen Leitungen verlaufen, die Baumpflanzungen erschweren. So etwa gibt es nahezu durchgängig unterirdische Trinkwasser-Leitungen der Mittelmärkische Wasser- und Abwasser GmbH (MWA) in den Grünstreifen. Hier konnte jedoch eine Lösung gefunden werden: Praktisch an allen gewünschten Standorten dürfen Gehölze gepflanzt werden – sollte es jedoch zu einer Störung bei der Leitung kommen, darf der Baum entfernt werden. Nachpflanzpflicht besteht für die MWA keine.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Für die Pflanzungen und die darauffolgende dreijährige Pflege fallen pro Baum rund 1900 Euro an Kosten an, die durch die nötigen Wurzel-Schutzmaßnahmen und den Bodenaustausch höher als gewöhnlich sind. Insgesamt entstehen dadurch Kosten in Höhe von 606.330 Euro. Dazu kommen noch weitere 259.300 Euro für die Anschaffung der Pflanzen. Der Bauausschuss empfahl das Konzept mit einer Gegenstimme und einer Enthaltung.

Von Konstanze Kobel-Höller