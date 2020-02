Bürgerbefragung zur Zukunft „Waldschänke“ – Wie verbindlich ist das Votum?

Stahnsdorf

Das Land Brandenburg will bis 2024 mehr Formen direkter Demokratie schaffen. Stahnsdorfs Bürgermeister Bernd Albers (Bürger für Bürger) will auf diesem Weg mit seiner aktuellen Bürgerbefragung mit gutem Beispiel vorangehen. Der Stahnsdorfer Politologe und FDP-Ortsvereinsvorsitzende Hans-Jürgen Klein hat sich ausführlich mit der neuen Form der Mitbestimmung in der Gemeinde auseinandergesetzt.

Hans-Jürgen Klein , Politologe und FDP-Ortsvereinsvorsitzender

Quelle: Privat

Am 09.01.2020 haben die Gemeindevertreter eine Bürgerbefragung zur Zukunft der „ Waldschänke“ beschlossen. Beim Neujahrsempfang der Gemeinde Stahnsdorf, am 15.01.2020, befand sich auf der rechten Seite des Eingangs im Gemeindehaus eine Flipchart auf dem ein Zitat von Willy Brandt stand: Wir wollen mehr Demokratie wagen. Willy Brandt sagte diesen Satz in seiner ersten Regierungserklärung am 28.10.1969.

Kein Vergleich mit der Schweiz

Dieses Zitat in Kombination mit dem Beschluss der Gemeindevertreter könnte den Eindruck erwecken, dass sich Stahnsdorf kommunalpolitisch auf den Weg gemacht hat eine direkte Demokratie auf Gemeindeebene zu etablieren, so wie es in einigen Schweizer Kantonen bereits der Fall ist. Allerdings liegt der Unterschied zwischen dem Schweizer Modell und dem Stahnsdorfer Modell darin, dass nach Abstimmung des Souveräns in Appenzell seine Entscheidung Gesetz wird, im Stahnsdorfer Modell hingegen wird das Ergebnis lediglich als Beschlussvorlage in die Gemeindevertretung eingebracht. Mit anderen Worten, beim Stahnsdorfer Modell handelt es sich nur um eine Bürgerbefragung in elektronischer Form.

Ein Gedankenexperiment

Da nun über diesen Sachverhalt sehr schnell Klarheit gewonnen werden konnte, könnte man an dieser Stelle enden, was ich aber nicht möchte. Da alle Stahnsdorfer Bürger per Post einen elektronischen Zugang auf einen virtuellen Stimmzettel erhalten haben, möchte ich mit einem Gedankenexperiment weiterführen. Was würde passieren, wenn die elektronischen Entscheidungen der Stahnsdorfer Bürger nun tatsächlich verbindlich für die Administration wären? Zum einen wäre die Gemeindevertretung in dieser Form überflüssig, zum anderen müsste als Ersatz ein Gremium etabliert werden, das die zur Abstimmung stehenden Entscheidungen formulieren müsste.

Enormer Schub für die Mitbestimmung

Dieses Gremium könnte aus Repräsentanten der Zivilgesellschaft bestehen, oder aus Experten. So bestünde beispielsweise bei der Abstimmung über den Bau einer neuen Kita dieses Gremium u. a. aus Fachkräften von Kitas und Familien mit Kindern im Kita-Alter, etc. An dieser Stelle könnte die Digitalisierung dem Wunsch der Bevölkerung oder, präziser, der Zivilgesellschaft nach mehr politischer Partizipation einen unheimlichen Schub verleihen. Auf kommunaler Ebene sehe ich hier gar keine Probleme, denn die Vertreter der Kommunalpolitik propagieren unablässig, dass Kommunalpolitik ausschließlich Sachpolitik ist und ideologische Differenzen in diesem Kontext keine Rolle spielen.

Virtuelle Gemeindeversammlung

Dies sehen auch die Bürger so, der Beweis dafür ist, dass auf kommunaler Ebene Wählervereinigungen in den Gemeindevertretungen etc. eine starke Präsenz haben. Ihr Slogan, mit dem sie viele Stimmen gewinnen können, ist ja, dass es ihnen ausschließlich um das Wohl der Gemeinde geht. Dies wäre auch mit dem Grundgesetz Art. 28 (1) vereinbar, aus dem hervorgeht, „[i]n Gemeinden kann an die Stelle einer gewählten Körperschaft die Gemeindeversammlung treten.“

In diesem Fall wäre die Gemeindeversammlung virtuell vor dem PC versammelt. Auch viele Stahnsdorfer werden, wie ich hoffe, virtuell am PC versammelt sein und ihre Meinung abgeben. Als Politologe werde ich das Stahnsdorfer Experiment interessiert weiterverfolgen, vor allem wie das Ergebnis der Befragung angenommen und umgesetzt wird.

Bernd Albers (Bürger für Bürger), Bürgermeister von Stahnsdorf

Quelle: Hannah Rüdiger

Das Land Brandenburg setzt sich das Ziel, bis 2024 mehr Formen direkter Demokratie zu schaffen. Im Koalitionsvertrag der Kenia-Regierung heißt es wörtlich: „Die Koalition wird den direkten Dialog und die Beteiligung an Entscheidungen weiter ausbauen. Dazu gehören auch die Möglichkeiten zur Stärkung der direkten Demokratie und der elektronischen Beteiligung.“ Ob dies erreicht wird, ist fraglich. Wir in Stahnsdorf gehen daher mit gutem Beispiel voran und sagen: Lasst uns nicht über direkte Demokratie reden, lasst es uns umsetzen! Bereits jetzt ist das Interesse der Bürger, unserer Nachbarkommunen und der Medien an unserer digitalen Bürgerbeteiligung riesig, und es bestärkt uns darin, weiter zu machen.

Nicht mehr am Bürgerwillen vorbei

Die jetzt gewählte Form der Abstimmung ist nachhaltig, weil sie eben nicht an den Interessen der Bürger vorbei erfolgt, sondern diese sichtbar macht und aufgreift. Machen wir uns alle bewusst, dass das Ergebnis einer solchen Abstimmung den breiten Bürgerwillen repräsentiert! Es handelt sich um eine besonders aussagekräftige Form der Meinungsbefragung, die weit über das Gespräch am Stammtisch oder Gartenzaun hinausgeht. Die Möglichkeit, schnell und präzise Mehrheitspositionen sichtbar zu machen, mahnt die Kommunalpolitiker zu mehr Effektivität bei der Durchsetzung des Bürgerwillens. Kein gewählter Repräsentant des Volkes und keine Verwaltung können und sollten sich über das Ergebnis einer solchen Befragung hinwegsetzen, sondern das Ergebnis mit Weitsicht dergestalt nutzen, um Lösungswege aufzuzeigen, den mehrheitlichen Bürgerwillen auch umzusetzen.

Beispiel Feuerwache

Gerade der Entscheidungsprozess zur Standortfindung unserer neuen Feuerwache hat uns gezeigt, dass die Vertreter der Parteien gelegentlich die Unterstützung ihrer Bürger bei der Entscheidungsfindung brauchen. Möglichkeiten für die Befragten, sich entscheidungsrelevante Informationen zur Meinungsbildung zu beschaffen, sind im 21. Jahrhundert durch das Internet gegeben. Daran mangelt es sicher nicht.

Verlorenes Vertrauen zurückgewinnen

Wir müssen uns vergegenwärtigen, dass es im Kern auch darum geht, ein Stück des in den zurückliegenden Jahren verloren gegangenen Vertrauens der Bürger in die Politik und das Verwaltungshandeln zurück zu gewinnen. Natürlich soll mit dem Projekt nicht verfolgt werden, die Mittel und Wege zu konterkarieren, die die Kommunalverfassung den Gebietskörperschaften zur Bürgerbeteiligung vorgibt. Vielmehr leuchten wir den Weg aus, direkte Demokratie auch in völlig neuer Form zu erschließen. Digitale Bürgerbeteiligung ist ganz sicher keine Eintagsfliege.

Mehr als 12 000 Bürger können abstimmen Die erste Bürgerbefragung wurde am 24. Januar gestartet und beschäftigt sich mit der Zukunft der früheren Gaststätte „ Waldschänke“. Mehr als 12 000 Stahnsdorfer im Alter ab 16 Jahre können sich bis zum 24. Februar mit ihrer Meinung an der Abstimmung beteiligen. Die Stahnsdorfer haben dazu von der Gemeindeverwaltung einen Brief mit persönlichen Zugangsdaten zur Abstimmungsplattform erhalten. Die Zugangsdaten gelten auch für alle weiteren Befragungen. Für die Einrichtung und Betreuung des Bürgerportals hat die Gemeinde Stahnsdorf die Berliner Polyas Online GmbH gewinnen können. Der Vertrag gilt vorerst für ein halbes Jahr. Die Kosten betragen etwa 30 000 Euro. Für die Teilnahme an den Abstimmungen können die Stahnsdorfer einen PC, ein Notebook, Tablet sowie Smartphone benutzen. Die Geräte sollten allerdings unbedingt eine aktuelle Version des jeweiligen Browsers haben. Wer keinen Internet-Zugang in seinem Haus oder seiner Wohnung hat, kann in der Gemeindebibliothek in Stahnsdorf, Annastraße 3, zu den Öffnungszeiten der Ausleihe sein Votum abgeben.

