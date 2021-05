Die frühere Villa Pardemann in der Ruhlsdorfer Straße 1 in Stahnsdorf soll verkauft werden. Das ortsbildprägende Haus an der Kreuzung Stahnsdorfer Hof gehört derzeit noch der Gemeinde. Fünf ernst zu nehmende Interessenten haben jetzt ihre Sanierungs- und Nutzungskonzepte eingereicht.