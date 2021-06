Stahnsdorf

Offenbar aufgrund kurzer Unaufmerksamkeit einer 61-jährigen Frau kam es am Donnerstagmorgen zu einem Verkehrsunfall auf der Nuthestraße, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Die 61-jährige Renault-Fahrerin war in Richtung Teltow unterwegs und hatte wohl nicht realisiert, dass es sich an der Anschlussstelle zur Bundesautobahn 115 staute. Sie konnte nicht mehr bremsen und knallte erst in einen stehenden VW Polo und dann in einen VW Caddy.

Sie selbst und ein Mitfahrer in dem Caddy wurden leicht verletzt. Rettungskräfte kümmerten sich um sie und brachten sie kurze Zeit später für weitere Untersuchungen in ein umliegendes Krankenhaus. Während Renault und Polo nicht weiter fahrbereit waren, konnte der Caddy im Anschluss weiterfahren.

Der Schaden wurde auf über 20.000 Euro geschätzt. Während der Rettungs- und Bergemaßnahmen musste die Nuthestraße bis nach 09:00 Uhr teilweise gesperrt bleiben.

Von MAZonline