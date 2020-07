Stahnsdorf

Zur Entschärfung der Unfallgefahren an der Kreuzung Quermathe/Ruhlsdorfer Straße in Stahnsdorf will die Gemeinde in den kommenden Wochen auf der Fahrbahn der Ruhlsdorfer Straße große Piktogramme mit der Aufschrift „STOP“ aufbringen lassen. Die Maßnahme wurde bereits von der Straßenverkehrsbehörde des Landkreises Potsdam-Mittelmark genehmigt.

Vorfahrt wurde geändert

Mit der Inbetriebnahme der Biomalzspange Mitte Dezember des vergangenen Jahres ist die Verkehrsführung in diesem Bereich geändert worden. Jetzt haben nicht mehr die Fahrzeuge auf der Ruhlsdorfer Straße die Vorfahrt, sondern der Verkehr auf der Quermathe zwischen Teltow und der neuen Landesstraße 77. Trotz der eindeutigen Hinweise „Verkehrsführung geändert“ und „Vorfahrt gewähren“ war es in den vergangenen Monaten immer wieder zu teils schweren Verkehrsunfällen gekommen. Darum hatte die Gemeinde Stahnsdorf an der Ruhlsdorfer Straße das achteckige Verkehrsschild „STOP“ aufstellen lassen. Der Verkehrshinweis erwies sich allerdings bislang als recht wirkungslos.

Anzeige

Unfallgeschehen soll sich verringern

„Bevor wir über grundlegende bauliche Veränderungen an der Kreuzung überhaupt nachdenken, deren Kosten erst im Gemeindehaushalt berechnet werden müssten, wollen wir zunächst erst einmal alle möglichen Sofortmaßnahmen ausschöpfen“, sagt Gemeindesprecher Stephan Reitzig. Mit den Piktogrammen hofft Stahnsdorf, das Unfallgeschehen an dieser Kreuzung maßgeblich verringern zu können.

Von Heinz Helwig