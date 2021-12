Studie sieht Bedarf an Supermarkt in Güterfelde

Stahnsdorf

In Güterfelde gibt es nur ein einziges Einzelhandelsgeschäft: Ein Familienunternehmen bietet Unterhaltungselektronik, Haushalts- und Sicherheitstechnik an. Seit Jahren gibt es Pläne, in dem Stahnsdorfer Ortsteil auch einen Rewe-Supermarkt zu errichten. Im Auftrag der Gemeinde hat die Beratungsfirma Cima ein Einzelhandels- und Zentrenkonzept für Stahnsdorf erarbeitet. Dies war, weil Stahnsdorf keine Zentrumsfunktion hat, eine Forderung der Gemeinsamen Landesplanung Berlin-Brandenburg. Die Cima-Experten haben auf 45 Seiten die Situation beim Stahnsdorfer Einzelhandel und die zu erwartenden künftigen Entwicklungen analysiert. Sie kommen zu dem Schluss: „Räumlich betrachtet besteht Bedarf für eine Neuansiedlung vor allem im Ortsteil Güterfelde.“ Das Konzept stieß auf der Gemeindevertretersitzung am Dienstag auf breite Zustimmung. Damit sei, so der Güterfelder Ortsvorsteher Dietrich Huckshold, der Weg für den Rewe-Markt frei.

Auch Sputendorf würde profitieren

Von einem Markt in Güterfelde, das 2300 Einwohner hat, würden auch die Einwohner von Sputendorf und Schenkenhorst profitieren. In den beiden Ortsteilen leben zusammen nur 1100 Menschen. Dort einen Lebensmittelmarkt anzusiedeln, wäre weder wirtschaftlich tragbar noch planerisch sinnvoll, heißt es in dem Konzept. Für die Bewohner aller drei Ortsteile werden sich, wenn der Markt steht, die Einkaufswege verkürzen. Sie müssen dann nicht mehr bis nach Stahnsdorf oder Kleinmachnow fahren.

Die nächstliegenden Anbieter in Stahnsdorf befinden sich etwa zweieinhalb Kilometer entfernt vom künftigen Standort in Güterfelde: der Netto-Discounter am Güterfelder Damm und der etwas weiter nördlich gelegene Edeka-Markt an der Annastraße. Edeka würde auf Dauer keine Konkurrenz darstellen, denn der Markt verfügt nach Einschätzung der Cima-Experten über „eine nicht mehr zeitgemäße Verkaufsflächengröße“ und habe an seinem jetzigen Standort „vermutlich keine wesentlichen Erweiterungsmöglichkeiten“. Das Konzept empfiehlt Edeka eine Verlagerung des Standortes ins Umfeld des künftigen S-Bahnhofs.

Eine ausführliche Stellungnahme zur Ansiedlung in Güterfelde liegt auch von der Industrie- und Handelskammer (IHK) Potsdam vor. Sie gibt zu bedenken: Mit einer geplanten Verkaufsfläche von 1800 Quadratmetern gehe im Bereich Nahrungs- und Genussmittel eine Umsatzleistung von 6,1 Millionen Euro einher. Das Kaufkraftpotenzial in Güterfelde, Sputendorf und Schenkenhorst sei „nicht ausreichend, um einen Markt in der vorgesehenen Größenordnung zu betreiben“. Die IHK bewertet die vorgesehenen Planungen damit als „überdimensioniert“. Es seien erhebliche Umsatzanteile von auswärtigen Kunden erforderlich. Außerdem ist die IHK der Meinung, der geplante Standort sei „städtebaulich nicht integriert“. Er weise eine „ganz vorrangige Pkw-Orientierung“ auf. Mit dem Standort nahe der Landesstraße 40 ist auch die Gemeinde nicht ganz glücklich. Eine bessere Alternative gebe es aber nicht, so die Verwaltung. Gemeindevertreter Dietmar Otto (SPD) wies in der Sitzung am Dienstag darauf hin, dass mit dem Markt in Güterfelde in Stahnsdorf die Verkehrsbelastung durch Einkaufsverkehr verringert würde. Für Güterfelde sei zudem positiv, dass den Einwohnern dann eine Post und eine Bäckerei mit Café zur Verfügung stünden.

Kaufkraft über Bundesdurchschnitt

Die Beratungsfirma Cima hat zur Stützung ihres Konzepts auch Zahlen zur Kaufkraft der Stahnsdorfer Haushalte herangezogen. Sie machen deutlich: Die Einwohner sind vergleichsweise gut bei Kasse. Die einzelhandelsrelevante Kaufkraftkennziffer betrage 110 und liege damit signifikant über dem Bundesdurchschnitt von 100. In konkreten Zahlen heißt das: Jeder Stahnsdorfer gibt pro Jahr im stationären Einzelhandel 575 Euro mehr aus als der durchschnittliche Bundesbürger. Überhaupt sind die Zahlen in der Region recht hoch. Mit der Kennziffer 102,3 liegt auch der Landkreis Potsdam-Mittelmark über dem deutschen Durchschnitt. Für das gesamte Land Brandenburg werden dagegen nur 94,0 angegeben.

Ehe mit der Errichtung des Rewe-Marktes begonnen werden kann, muss Stahnsdorf den Flächennutzungsplan ändern. Im Bebauungsplan-Verfahren sind außerdem noch Fragen des Lärmschutzes und der Verkehrsregelung auf der Landesstraße 77 zu klären. Baurecht für Rewe sei kaum vor Mitte 2023 zu erlangen, heißt es in der Verwaltung.

Von Stephan Laude