Stahnsdorf

„Wir hören von verschiedenen Seiten, dass in Stahnsdorf Mietwohnungen für junge Menschen sowie seniorengerechte Wohnung fehlen“, so Markus Kühne, Stadtplaner und Projektentwickler bei der DLE Deutsche Landentwicklung Holding AG. Das Unternehmen tritt als Geschäftsbesorger für die Eigentümer des Telekomgeländes in Stahnsdorf auf. „Für diesen Bedarf möchten wir eine Planung entwickeln, welche die unterschiedlichen Anforderungen und die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der jeweiligen Gruppen berücksichtigt.“ Geplant wäre ein Mix aus gewerblicher Nutzung und Wohnbau.

Doch die Gemeinde hat andere Vorstellungen, hat das Areal mit einer Veränderungssperre belegt und sich von der Gemeindevertretung rein gewerbliche Nutzung absegnen lassen. Auch zwei Sondergebiete für soziale Einrichtungen mit Gastronomie sowie für Einzelhandel sind geplant. Das soll in einem Bebauungsplan festgelegt werden. 

Das ehemalige Telekom-Gelände in Stahnsdorf, Blick vom Süden. Quelle: Deutsche Landentwicklung Holding

Am 15. Juni soll der Vorentwurf dazu nun der Gemeindevertretung zur Abstimmung vorgelegt werden und die Vertreter von DLE wehren sich: Die Vorstellungen der Grundstückseigentümerin seien nicht berücksichtigt worden, es werde am Bedarf vorbeigeplant und der Vorentwurf stehe im Widerspruch zu den Eigentümerinteressen. Nun hofft die DLE auf eine Vertagung der Abstimmung und darauf, die eigenen Pläne doch noch vorher den persönlich vorstellen zu können.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Im Bauausschuss hatte Bürgermeister Bernd Albers (Bürger für Bürger) den Tagesordnungspunkt noch rasch vor Abbruch der Sitzung vorgezogen aufrufen lassen. „Wir haben nur die zwei Jahre der Veränderungssperre Zeit, weil ja die Absichten des Investors nicht unseren entsprechen“, erklärte er die Eile. Als es Kritik an seiner Vorgehensweise gab – Claude-Robert Ehlert (parteilos) fühlte sich von der Veraltung „total getäuscht“, weil er fälschlicherweise davon ausgegangen war, dass es mit dem Investor abgesprochen gewesen sei, dass reines Gewerbe gewünscht sei – wurde Albers deutlich: „Sie sind dafür gewählt, die Planungshoheit auszuüben.“

Es ginge nicht darum, die Interessen der Investoren, die schließlich nur Geld verdienen wollten, zu vertreten. Letztlich sei es der Eigentümer, der das Gestaltungsrecht der Gemeinde nicht anerkennen wolle. Am Ende widersprach niemand Albers, auch nicht Steffen Weickert (SPD), der zuvor noch dafür plädiert hatte, doch auch Wohnbebauung zuzulassen. Mit zwei Enthaltungen und keiner Gegenstimme wurde der Vorentwurf empfohlen.

Von Konstanze Kobel-Höller