Teltow

Statt „Ofen an!“ hieß es in den vergangenen beiden Tagen bei Bäcker Neuendorff in Teltow „Kamera los!“ – die Backstube wurde zum Drehort für die Fernsehserie „Soko Wismar“. Chef Thomas Neuendorff und einer seiner Mitarbeiter waren als Komparsen mit dabei.

Teltow: Knusprige Kruste für „Soko Wismar“

„Teltowood“, scherzen Beobachter, die das Geschehen auf dem Marktplatz beobachten: Unmengen an technischen Geräten werden am Vormittag noch in den Hof der Bäckerei Neuendorff geschafft, als in der Backstube schon die Proben für die erste Szene des Tages laufen. Mit am Set: Bäckermeister Thomas Neuendorff (50) und sein Bäckergeselle Tim Stadler (37). „Wenn bei Neuendorff die Scheinwerfer angehen, sind wir die letzten, die sich wegducken“, lacht der Chef. Sein Team hat Brote vorbereitet, die vor den Dreharbeiten noch im Backofen eine knusprige Kruste bekommen, und extra große Croissants gebacken, die in der Serie speziell erwähnt werden. Auf dem Flur wird von der Crew in einer großen Auswahl von Brötchen gewühlt.

Bäckermeister Thomas Neuendorff (l) und sein Geselle Tim Stadler bereiten Brote für die Dreharbeiten für Soko Wismar vor. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Neuendorffs Betrieb selbst steht in dieser Zeit still, die Hälfte der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hat frei, andere mussten nachts den Dienst ein wenig umstellen, um die Produktion zu sichern. „Heute gibt es keine frischen Käsekuchen“, sagt der Chef – denn diese werden sonst tagsüber gebacken. Ein Tag Ausfall des Hauptladens in der Bäckerstraße, der geschlossen bleibt, bedeutet für ihn einen vierstelligen Umsatzausfall – den er aber finanziell ersetzt bekommt. „Ich würde das nicht machen, wenn ich keinen Gewinn machen würde“, sagt er.

Teltower Bäcker als Statisten bei „Soko Wismar“

Und so wird aus der Bäckerei Neuendorff für zwei Tage die „Bäckerei Braun“, deren Altmeister tot aufgefunden wird und der Teltower Chef steht mit seinem Mitarbeiter als Statist im Hintergrund der Backstube, wo beide möglichst echt wirkende Arbeiten verrichten sollen, während Kriminalhauptkommissar Lars Pöhlmann, dargestellt von Dominic Boeer, Ermittlungen anstellt.

Mit am Set von Soko Wismar in Teltow: Dominic Boeer als Kriminalhauptkomissat Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Zuvor haben die Fachmänner schon einem der Darsteller erklärt, wie ein Teig fachgerecht geknetet wird – was an diesem dann auch in Großaufnahme gefilmt wird. „Wir holen uns da gerne die Hilfe von Experten“, sagt Dominic Boeer, der selbst vor vielen Jahren mehrfach bei einer Streife mitgefahren ist, um die Polizeiarbeit hautnah zu erfahren. Und ähnelt sich das, was er spielt, dem echten Leben? „Natürlich nicht“, sagt er und lacht. Bei Soko Wismar würden Fälle innerhalb von eineinhalb bis zwei Tagen gelöst, das sei komplett unrealistisch. „Die langweiligen Teile der Arbeit lassen wir weg. Wir spitzen es zu auf das, was Fernsehen ausmacht.“

In der Bäckerei Neuendorff in Teltow wird gedreht. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Doch auch das Zuspitzen dauert seine Zeit: Die erste Szene, die Mittwochfrüh gedreht wurde, hat eineinhalb Stunden in Anspruch genommen, bis alle zufrieden damit waren. Geschnitten wird sie schließlich eine Minute und 20 Sekunden dauern. Insgesamt wird für eine 42-minütige Folge sechseinhalb Tage gedreht. Diesmal sind es zwei Tage Ermittlungen in Teltow, dann folgen zwei in Sputendorf (Stahnsdorf), wo im fiktiven Wohnhaus der Bäckerfamilie gefilmt wird, außerdem gibt es noch Arbeiten im Studio Adlershof für die Szenen im Polizeirevier und einen Tag am Strand in Wismar. „Es ist schon toll“, sagt Boeer, „wir kommen immer an die schönsten Orte.“

Der Schauspieler macht seinen Job gern. „Wenn ich hier reinschaue“, sagt er und blickt in den Hof, in dem die Filmcrew arbeitet, „dann gucke ich auf sieben bis acht Freunde. Die Maskenbildnerin zum Beispiel ist die erste Person, mit der ich morgens nach meinem Sohn spreche – da weiß man irgendwann alles voneinander.“ Rund 40 Personen seien im Grundteam von „Soko Wismar“, 20 bis 25 davon am Set, die anderen unterwegs, noch mal 40 im Büro. Einen „Wanderzirkus“ nennt Boeer die Crew. Dann muss er wieder als Ermittler ans Set – die zweite Szene des Tages ist dran.

Von Konstanze Kobel-Höller