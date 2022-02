Tote bei Wohnungsbrand in Stahnsdorf

Stahnsdorf

​Alarmierung am Samstagnachmittag: Der Rettungsdienst wurde zu einem Einsatz in die Hildegardstraße in Stahnsdorf gerufen. Eine Person musste reanimiert werden, verstarb aber auf dem Weg ins Krankenhaus. Im Verlauf des Einsatzes stellten die Sanitäter Brandgeruch fest. Die Retter mussten unter Reanimationsbedingungen das Haus verlassen. Im gleichen Moment erlitt eine weitere Person stressbedingt einen epileptischen Anfall.

In Stahnsdorf ist es zu einem dramatischen Rettungseinsatz gekommen. Quelle: Julian Stähle

Die Polizei hat eine Anzeige aufgenommen und ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Ein Einwirken Dritter ist nach jetzigem Ermittlungsstand nicht erkennbar. Die Kriminaltechnik sicherte Spuren vor Ort. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Diese dauern weiter an.

Die alarmierten Feuerwehren aus Stahnsdorf und Teltow löschten den Brand in der Küche. Dort war Essen angebrannt. Die Wohnung wurde belüftet. Ein größerer Sachschaden ist offenbar nicht entstanden. Nach etwa anderthalb Stunden war der Einsatz beendet.

Von MAZonline/stä