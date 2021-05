Kienwerder

Flaschen, Plastik, Textilien, OP-Masken, Grünschnitt, Holzabfälle – der Müll in und um Kienwerder wird immer mehr. „Uns sprechen mittlerweile so viele Leuten an, dass es hier so dreckig ist“, berichtet Regina Schwarz von der Stahnsdorfer Ortsgruppe des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND). „Manchmal fasst man sich echt an den Kopf, was die Menschen einfach in der Natur liegenlassen.“ Unter Einhaltung aller Hygienevorschriften hat die BUND-Ortsgruppe deshalb für diesen Samstag zum gemeinsamen Müllsammeln auf Kienwerders Straßen aufgerufen.

Müll noch von Hand sortieren

Unterstützt wird die Aktion auch vom Ortsbeirat Güterfelde, der die Kosten für Handschuhe und Müllsäcke übernimmt. Denn der eingesammelte Müll müsse noch von Hand sortiert werden muss, erklärt Karl Schwarz. „Da wird eine Menge kostenpflichtiger Restmüll dabei sein“, vermutet der Mitinitiator der BUND-Aktion. Die Entsorgung des eingesammelten Mülls übernähme dann die Gemeinde, sagt er.

Mittlerweile liegt so viel Müll rum, dass die Pflanzen über den Unrat drüberwachsen, doch behoben ist das Problem damit nicht, die Verletzungsgefahr bleibt. Quelle: Madlen Pilz

Judith Schadow hat für diesen Samstag ebenfalls rund 20 ehrenamtliche Helfer zusammengetrommelt. „Die zunehmende Vermüllung ist ein großes Thema im Ort“, sagt die Vorsitzende des Vereins Naturkinder Kienwerder, der ab August einen Waldkindergarten im Ort betreiben wird. Ihre Aktion wird auf dem Gelände des künftigen Waldkindergartens und am Rand des angrenzenden Landschaftsschutzgebiets stattfinden. „Weil gerade Brutzeit ist, können wir nicht innerhalb des Biotops sammeln, obwohl dort richtig viel Müll liegt“, erklärt sie.

Sie hofft auf eine größere Aktion im Herbst, in der das Schutzgebiet systematisch durchkämmt und vom Unrat befreit würde, so Schadow weiter. Problematisch sei, dass die Pflanzen irgendwann über den Müll wachsen. „Dann sieht man ihn nicht mehr so gut, aber die Gefahr bleibt“, ärgert sie sich. Nicht nur Wildtiere, auch Spaziergänger, angeleinte Hunde oder spielende Kinder könnten sich an Glasscherben oder scharfen Metallteilen ernsthaft verletzen.

Die starke Vermüllung der Landschaftsschutzgebiete ist eine zunehmende Gefahr für Wildtiere, angeleinte Hunde, Spaziergänger oder im Wald spielende Kinder. Quelle: Madlen Pilz

Die Kosten für die Entsorgung des bislang im Gebiet gesammelten Mülls belaufen sich auf 3000 Euro. Sogar asbestbelasteten Bauschutt haben Schadow und ihr Team aus dem Wald schon entfernt. Dieser muss als Sondermüll entsorgt werden. Kosten, die der Verein allein tragen muss.

Müll in Naturschutzgebieten sei in allen Biotopen im Umland von Berlin und Potsdam ein zunehmendes Problem, bestätigt Reinhard Baadke aus der Abteilung „Landschaftspflege“ der Unteren Naturschutzbehörde Potsdam-Mittelmark. Durch den Lockdown zöge es immer mehr Menschen in die Natur. Die Naherholung sei grundsätzlich in Ordnung, sagt er. „Aber die Spaziergänger sollen doch bitte ihren Müll wieder mitnehmen!“, lautet sein eindringlicher Appell.

Spaziergänger hinterlassen große Mengen an Müll, etwa Plastikverpackungen oder Glasflaschen, im Landschaftsschutzgebiet Quelle: Madlen Pilz

Zusammen mit den Gemeinden und privaten Initiativen vor Ort würden Ausflügler durch Hinweisschilder informiert, notfalls verhänge das Ordnungsamt Bußgelder für das illegale Abladen von Müll. Dieser habe grundsätzlich nichts in der Natur zu suchen, so Baadke. „Es gibt klare Regeln, wie man sich in der Landschaft zu bewegen hat.“ Diese zu befolgen, sei ein „Grundprinzip des menschlichen Zusammenlebens.“

Von Madlen Pilz