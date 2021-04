Unbekannte haben erneut in Stahnsdorf drei Hochsitze der Jagdgenossenschaft Stahnsdorf-Kleinmachnow zerstört. Erst im September des vergangenen Jahres war ein Ansitz in der Parforceheide schwer beschädigt worden. Allein in den vergangenen zwei Jahren gab es in dem Jagdgebiet fünf Angriffe auf Aufbauten der Jagdgenossenschaft.