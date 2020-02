Unbekannte sind am späten Freitagabend in ein Einfamilienhaus im Stahndorfer Ortsteil Sputendorf eingebrochen. Sie durchwühlten alle Räume und stahlen Schmuck.

Unbekannte sind am späten Freitagabend in ein Einfamilienhaus in Sputendorf in Stahnsdorf eingebrochen. (Genre-Bild) Quelle: Patrick Seeger/dpa