Unfall in Stahnsdorf: Auto fährt Kind (13) auf Fahrrad an

Stahnsdorf

Ein Kind ist am Dienstagmorgen bei einem Unfall in Stahnsdorf verletzt worden. Ein Renault war im Kreisverkehr an der Einmündung der Bergstraße in die Potsdamer Allee mit dem 13 Jahre alten Mädchen, das auf einem Fahrrad unterwegs war, zusammengestoßen.

Das Kind wurde leicht verletzt, benötigte aber keine weitere medizinische Versorgung. Der Schaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf 350 Euro.

Von MAZonline