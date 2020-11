Der Verkehrslärm, den Schwerlaster im Berufsverkehr am Kirchplatz in Güterfelde erzeugen, reißt die Anwohner jeden Morgen aus dem Schlaf. Die Lastwagen fahren ab 4.30 Uhr an den Häusern vorbei. Jetzt fordert ein Güterfelder von der Gemeinde und der Verkehrsbehörde eine Einschränkung und Überwachung des Verkehrs.