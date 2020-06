Stahnsdorf

Aus zwei Firmenautos in der Ruhlsdorfer Straße in Stahnsdorf wurde Werkzeug gestohlen. Die bislang unbekannten Täter drangen über Pfingsten auf das Firmengelände ein. Dort knackten sie bei einem Peugeot das Schloss der Heckklappe, bei einem Renault Traffic schlugen sie eine Seitenscheibe ein und brachen die Schiebetür auf. Ein Mitarbeiter meldete den Fall am Dienstagmorgen der Polizei.

Anzeige

Von MAZonline/axe