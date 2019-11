In der Wildnisschule von Thilo Tolkmitt und Peter Zobel lernen Kinder im Grundschulalter von sieben bis 13 Jahren Spuren lesen, Pflanzen bestimmen, die Sprache der Vögel und anderer Tiere unterscheiden, sich tarnen und unauffällig durch den Wald bewegen, Schutzhütten bauen und anderes mehr.

Die Wildnisschule in Kienwerder will Grundschülern das Leben in der und mit der Natur nahe bringen. Quelle: Privat