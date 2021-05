Stahnsdorf

Bis zu 250 Wohneinheiten kann sich Markus Kühne, Stadtplaner der „DLE Deutsche Landentwicklung Holding AG“ im hinteren und südlichen Bereich des ehemaligen Telekomgeländes in Stahnsdorf vorstellen. Damit stößt er jedoch in der Gemeinde nicht auf Gegenliebe. Hier wird gerade ein Bebauungsplan auf den Weg gebracht der alles vorsieht, nur nicht Wohnen. Die Entwickler fühlen sich übergangen und überlegen sich nun, Stahnsdorf wieder aufzugeben.

Als Mischgebiet sei das Areal am Güterfelder Damm im Flächennutzungsplan derzeit ausgewiesen, so Markus Kühne, und als solches habe die luxemburgische Fondsgesellschaft, für die DLE als Geschäftsbesorger auftritt, die Fläche 2019 auch gekauft. Kolportierte 25 Millionen sollen sich die Investoren das Gelände, das 1938 als Kaserne in Betrieb genommen wurde, kosten haben lassen.

Die Zufahrt zum ehemaligen Telekomgelände in Stahnsdorf. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Nun wird erstmals ein B-Plan erstellt, in dem Stahnsdorf klar macht, dass die Gemeinde die planerische Hoheit hat. Die Entwickler wurden dazu nicht einbezogen, so Gerlinde Ritouet-Steiner, Senior Development Manager von DLE, und sie hätten bisher auch – trotz mehrfacher und massiver Anfragen von ihrer Seite – nicht die Möglichkeit gehabt, den Gremien ihre Konzepte zu präsentieren. Bisher seien diese lediglich durch die Verwaltung nicht-öffentlich in den Ausschüssen vorgestellt worden, man wisse also nicht, was in welcher Form kommuniziert worden sei.

Im Juni des Vorjahres habe die Gemeinde den Planern den ersten Aufstellungsplan vorgelegt. „Wir haben dann im August selbst einen Plan vorgelegt, der einiges aufgegriffen hat, aber der wurde abgelehnt“, so Kühne. Es folgte eine weitere Runde, ein Biomarkt wurde gewünscht. „Aber wir haben eine Analyse machen lassen und mit Marktbetreibern gesprochen“, sagt Ritouet-Steiner. Eine Einzellösung ohne etwa einen Drogeriemarkt würde nichts bringen, außerdem sei das Einzugsgebiet zu klein. Erneut wurde ein Konzept präsentiert, diesmal mit dem Schwerpunkt Pflege und Gesundheit, doch wieder blitzte DLE ab. „Und jetzt haben wir diesen Entwurf bekommen.“

Markus Kühne, Stadtplaner, und Gerlinde Ritouet-Steiner, Senior Development Manager, von der DLE Deutsche Landentwicklung Holding AG, im ehemaligen Telekom-Gelände in Stahnsdorf. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Stahnsdorf antwortet auf MAZ-Nachfrage, ob der Eigentümer in die B-Plan-Erstellung eingebunden wurde: „Der Investor wurde über den Aufstellungsbeschluss und die Veränderungssperre informiert, die Verwaltung steht mit dem Eigentümer in Kontakt.“ Sprecher Stephan Reitzig bestätigt, dass das „ursprüngliche Ansinnen“ der Investoren Wohnnutzung gewesen sei, die Gemeindevertretung habe sich jedoch für die Entwicklung des Standortes zu einem Gewerbe- und Dienstleistungsstandort entschieden. Auch der Flächennutzungsplan soll im Nachgang angepasst werden, bestätigt er.

In dem B-Plan, der heute Abend im Bauausschuss diskutiert und später von der Gemeindevertretung beschlossen werden soll, sind in den Bestandsgebäuden entlang der Grundstücksgrenzen in erster Linie Büros oder Geschäfte vorgesehen. Das zentrale Gebäude soll gewerblicher kultureller, sozialer und gesundheitlicher Nutzung dienen.

So sieht das städtebauliche Konzept der DLE für das ehemalige Telekom-Gelände in Stahnsdorf aus. Quelle: Deutsche Landentwicklung Holding

Damit haben die Planer kein Problem. Auch sie wollen diese prägenden Häuser erhalten. Doch im hinteren Bereich des Geländes, der noch unbebaut ist, möchte die Gemeinde „soziale Einrichtungen mit Gastronomie“ sehen, die Rede ist etwa von einem Jugendklub und einer Kantine mit Außenbereich. Ausdrücklich erwähnt Stahnsdorf, dass es hier ausnahmsweise auch „Vergnügungsstätten im Sinne von Tanzlokalen und Diskotheken“ zulassen würde. Südlich angrenzend ist Einzelhandel vorgesehen.

Die Planer wollen hier aber vier Baufelder für Wohnbebauung. Stahnsdorf habe nicht nur einen großen Bedarf an Seniorenwohnen, auch seien gemischt-genutzte Quartiere sinnvoll, sagen sie. Die Entwickler sprechen von naturnahem Wohnen, Pflegeeinrichtungen oder betreutem Wohnen, sie wollen ein „generationsübergreifendes und sozial gemischtes Quartier.“ Auch bezahlbaren Wohnraum soll es geben, erst kürzlich hätten sie sich bei einem Vorhaben in Bernau in einem städtebaulichen Vertrag dazu verpflichtet, fünf Prozent der Wohnungen entsprechend günstig anzubieten. Auch den Bau einer Kita können sie sich vorstellen.

Mittlerweile sind die Entwickler beim dritten Planungskonzept angelangt. „Ein bis zwei ist die Normalität“, sagen sie. „Aber diese Vorgehensweise ist für uns nicht ganz nachvollziehbar“, kritisieren sie die Gemeinde. „Normalerweise verständigt man sich in einem offenen Dialog auf eine von drei bis vier Varianten, die man dann weiterverfolgt – und blitzt nicht immer wieder ab und fängt dann mit einem neuen Konzept an“, so Kühne, der von einem geschätzten Investitionsvolumen von 120 Millionen spricht.

Die Gemeinde habe selbst zwei Varianten untersuchen lassen, den Gewerbe-Standort und die von den Entwicklern präferierte Gemischt-Nutzung. „Es fehlt uns etwas die Begründung, weshalb man sich nun so entschieden hat.“

Das sei jetzt daher voraussichtlich das letzte Konzept, das DLE in den Ring werfe, bevor die Planer ernsthaft darüber nachdenken, das Areal wieder auf den Markt zu bringen. „Wenn die Gemeinde weiterhin den offenen Diskurs abblockt, müssen wir uns überlegen, ob wir das Verfahren abwarten können, um dann ins Normenkontrollverfahren zu gehen“, so Kühne.

Es wäre doch sinnvoller, eine gemeinsam Linie zu finden, appelliert er. So sei DLE durchaus einer Nahversorgung gegenüber nicht abgeneigt, ein Jugendclub würde auch ins zentrale Gebäude passen. „Das Gebiet bleibt sonst gegebenenfalls auf Jahre hinaus leerstehend.“

Von Konstanze Kobel-Höller