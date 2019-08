Stahnsdorf

Um es vorwegzunehmen: Lamas spucken für gewöhnlich nie gegen Menschen. Es sei denn, sie werden nicht artgerecht gehalten und gepflegt. Dann betrachten sie uns nicht als Herdentier und wollen uns sagen: Du gehörst nicht hierher. Mach’ Dich vom Acker! Diese Erläuterung von Olga Weinert beruhigt mich bei meinem Besuch auf dem Hof ihres Lama-Zentrums Berlin-Brandenburg am Dorfplatz in Stahnsdorf zunächst erst einmal.

Regel Nr. 1: Smartphone ausschalten

Von der Fachkraft für tiergestützte Intervention, wie es in der Fachsprache korrekt heißt, will ich erfahren, wie eine Therapie abläuft, die sie seit Mai mit ihren zwölf Tieren – neben Lamas auch einige Alpakas – für Menschen mit psychischen und psychosomatischen Problemen durchführt.

Olga Weinert ist Fachkraft für tiergestützte Intervention. Quelle: Bernd Gartenschläger

Regel Nummer eins: Smartphone ausschalten. Wer sich von Depressionen und Stress befreien will, muss sich voll und ganz auf die Therapie einlassen und darf nicht ständig aufs Display starren. Außerdem überträgt sich die Nervosität des Menschen auf die ruhigen und ausgeglichenen Tiere.

Freundlich-respektvolle Tiere

Dabei soll es genau umgekehrt sein. „Lamas eignen sich hervorragend als Therapietiere, weil sie ein freundlich-respektvolles Wesen und die natürliche Fähigkeit haben, Reaktionen der Menschen genau zu spiegeln“, sagt Weinert.

Nach dem ersten halben Lebensjahr beginnt die Ausbildung der Therapietiere. Sie müssen sich an den Straßenverkehr, an Rollstühle und Rollatoren gewöhnen, wenn sie später für Patienten eingesetzt werden. Doch anders als Hund oder Pferd sind Lamas keine Kuscheltiere, zu denen man geht und sie streichelt oder striegelt. Lamas kommen von sich aus, wenn sie die Nähe des Menschen suchen.

Zweigespräch mit Caleto: Das Lama mag keine Streicheleinheiten. Ein schlichtes verbales Lob beantwortet das Tier mit einem feinen Summen. Quelle: Bernd Gartenschläger

Sie mögen keinen körperlichen Kontakt, erfahre ich auf dem Therapie-Spaziergang zu den Upstallwiesen, auf dem ich Caleto an der Leine führen darf. Das Lama lässt sich leicht führen, so lange ich auf gleicher Höhe mit ihm bin und es regelmäßig verbal lobe. Ich darf nicht zurückbleiben. Das wäre vielleicht ein Zeichen der Unterwerfung. Ich muss Caleto klarmachen, das ich der Chef bin. Gern hätte ich ihm mal übers weiche Fell gestrichen.

Kaum Streicheln

Doch Caleto braucht keine Streicheleinheiten wie Hunde oder Pferde und kein übertriebenes „Hattu fein gemacht!“ Ein schlichtes verbales Lob genügt. Meist erwidern es die Tiere mit einem feinen Summen, mit dem sie auch untereinander kommunizieren.

Das Summen wirkt sich beim Menschen blutdrucksenkend aus, haben Wissenschaftler nachgewiesen. Lamas sind Distanztiere, sie klären Konflikte in der Herde mit einem gewissen Abstand zueinander. Eskaliert der Streit, spuckt das ranghöhere Tier seinen Kontrahenten an. Kämpfe gibt es nicht. Niederlagen werden umgehend akzeptiert.

Die Lamas haben eine Therapieausbildung absolviert und werden jetzt bei medizinischen Therapien in Berlin und Brandenburg eingesetzt. Quelle: Bernd Gartenschläger

Die Therapeutin macht mich an den Upstallwiesen auf mein Lama aufmerksam. Caleto ist hochkonzentriert und beobachtet genau seine Umgebung. „Über das Tier sehe ich Ihre Anspannung. Ihre Arme und ihre Schultern sind verkrampft. Das spürt Caleto ganz genau und läuft deshalb etwas unruhig neben Ihnen her“, erklärt Weinert.

Also bemühe ich mich, locker zu sein, was aber ebenso verkrampft wirkt. In Gesprächen mit Patienten öffnen sich diese nach einem solchen Hinweis meist und erzählen den Grund ihrer Anspannung: Ärger mit dem Chef, Streit mit dem Ehemann, Stress auf der Arbeit... . Dann beginnt Weinert zwanglos ein Therapiegespräch.

Unser Reporter mit seinem Therapie-Partner. Quelle: Bernd Gartenschläger

Passanten fotografieren Spaziergang

Auf unserem Spaziergang werden wir von einigen Passanten gegrüßt und angesprochen. Jemand möchte von uns ein Foto machen. Komisch. Sonst bin ich immer derjenige, der andere fotografiert. „Das passiert uns häufig bei unseren Wanderungen. manchmal halten sogar Autos an und die Fahrer unterhalten sich mit uns“, sagt Olga Weinert.

Anderthalb bis zwei Stunden dauern durchschnittlich die Ausflüge, bei denen die Patienten ihr inneres Gleichgewicht wiederfinden sollen. Ich fühle mich schon nach etwa einer Dreiviertelstunde ganz entspannt. Doch ich weiß, das dieses angenehme Gefühl schon bald wieder verflogen ist, sobald ich die Hoftür zur Straße hinter mir weider verschlossen habe.

Einfach zu niedlich, diese Tierchen! Quelle: Bernd Gartenschläger

Von Heinz Helwig