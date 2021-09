Stahnsdorf

Die Veränderungssperre für das ehemalige Traditionshotel „Stahnsdorfer Hof“ möchte Bürgermeister Bernd Albers (Bürger für Bürger) heute Abend in der Stahnsdorfer Gemeindevertretersitzung um ein weiteres Jahr verlängern lassen. Es handle sich um einen „insbesondere aus städtebaulicher Sicht um einen herausragenden Bereich von Stahnsdorf“, über dessen Gestaltung man selbst über einen Bebauungsplan bestimmen möchte, so die Begründung. Dieser sei jedoch aufgrund der aufwendigen Vorbereitungen nach zwei Jahren noch nicht abgeschlossen, erst im Oktober 2022 sei die Satzung voraussichtlich fertig.

Im Mai hatte ein Projektentwickler Pläne für eine Anlage präsentiert, die neben einem neu errichteten Hotel mit rund 100 Betten auch einen Hof- und Gartenbereich, kleinere Boutiquen sowie Handels- und Dienstleistungseinrichtungen beinhalten soll. Die Planung geht dabei auch über zwei benachbarte Grundstücke in der Wilhelm-Külz-Straße, die ebenfalls von der Veränderungssperre betroffen sind.

Der Stahnsdorfer Hof und zwei Häuser links von ihm sollen einer neuen Anlage weichen, wenn es nach den Plänen eines Projektentwicklers geht. Derzeit liegt eine Veränderungssperre auf den drei Grundstücken. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Doch unter den Gemeindevertretern wird Widerstand zum Antrag laut – und auch der Eigentümer selbst ist nicht glücklich über die Vorgehensweise. Zu dieser Veränderungssperre sei er nie befragt worden, sagt Volker Ludwig, einer der Besitzer des Hauses. „Wir freuen uns nicht darüber, sie ist uns ein Dorn im Auge.“ Er ärgert sich: „Dass sich die Eigentümer neuerdings danach richten müssen, was andere Leute wollen, ist neu und mir völlig suspekt.“ Er empfinde das als anmaßend.

Generell spreche nichts dagegen, wenn jemand etwas Vernünftiges plane, was Hand und Fuß habe. „Wenn jemand kommt und kaufkräftig ist, verkaufen wir – wir haben aber keine Eile.“ Er macht aber klar: „Es braucht keiner zu denken, dass da jemand ein Schnäppchen macht.“ Gegen ein großes Hotel – wie von Albers geplant – hätte er grundsätzlich nichts: „Wenn jemand der Meinung ist, er kann das bewirtschaften?“ Bis auf Weiteres gelte eben: „Ich liebe mein Grundstück und mähe dort gerne Rasen. – Und vielleicht machen wir ja noch Wohnungen daraus, Nur so zum Spaß.“

Unschickliche Frage

Im Bauausschuss gab es kritische Stimmen gegen den Antrag auf Verlängerung. Es gehe nicht um Gemeinnutzen, sondern es solle nur eine Bebauung für einen Dritten ermöglicht werden, so Claude-Robert Ehlert (parteilos). Martin Heiland, sachkundiger Einwohner, wollte wissen: „Wollen wir als Gemeinde dort wirklich gestalten oder nur verhindern, dass jemand verkauft?“ Eine Frage, die Albers nicht beantwortete, da er sie als „nicht schicklich“ empfand.

Albers hatte auf Anfragen, wie die Besitzer des Stahnsdorfer Hofes der Sperre gegenüberstehen, stets geantwortet, die Eigentümerin wäre damit einverstanden und würde sie klaglos hinnehmen. Tatsächlich gibt es jedoch mehrere Betroffene. Zum Einverständnis der beiden anderen Grundstückseigentümer befragt, erklärte Albers im Bauausschuss, vom unmittelbar benachbarten Grundstück sei kein Widerspruch eingelangt.

Der Eigentümer der Wilhelm-Külz-Straße 52, in der eine Tierarztpraxis zu finden ist, habe sich hingegen „gegen solche Absichten geäußert“, so Albers. „Aber niemand muss ja verkaufen. Auch diese zwei müssen es noch maximal ein Jahr ertragen, dann können sie damit machen, was sie wollen“, so der Bürgermeister weiter. „Jetzt geht es darum, dass wir uns die Einflussmöglichkeit erhalten wollen.“

Von Konstanze Kobel-Höller