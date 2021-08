Stahnsdorf

Mit 84 Jahren starb der Stahnsdorfer Kommunalpolitiker und Ehrennadelträger Günter Wüstenhagen am 22. Juli nach kurzer, schwerer Krankheit. Er hatte sich drei Jahrzehnte lang politisch in der Gemeinde engagiert.

Ab 1986 war er im Stahnsdorfer Kommunalparlament vertreten und bestimmte hier die Politik Stahnsdorfs auch in der Wendezeit mit zukunftsweisenden Beschlüssen die Ortsentwicklung mit, etwa in der baulichen Entwicklung des heutigen Gewerbegebiets „Techno Park“.

Auch im ehemaligen Kreistag Potsdam-Land, in der Gesellschafterversammlung der Wohnungsgesellschaft Stahnsdorf mbH und in der mittlerweile durch den Ausschuss für regionalen Angelegenheiten ersetzten „Kommunalen Arbeitsgemeinschaft ‚Der Teltow‘“ arbeitete er mit. Auch in mehreren Fachausschüssen war er aktiv – vor allem als Leiter des Bau-, Verkehrs- und Umweltausschusses der Gemeinde Stahnsdorf fühlte sich Günter Wüstenhagen in seinem Element. Bis Juni 2014 vertrat er die FDP in der Gemeindevertretung.

2014 gehörte er zu den ersten fünf Ehrennadelträgern Stahnsdorf, die während der 750-Jahr-Feier der Gemeinde ausgezeichnet wurden.

„Günter Wüstenhagen war ein Kenner des Ortes. Auch wenn wir in Sachfragen gelegentlich unterschiedlicher Meinung waren, habe ich die fachliche Auseinandersetzung mit ihm immer sehr geschätzt. Wir werden ihm im Gemeindezentrum ein ehrendes Andenken bewahren“, sagt Bürgermeister Bernd Albers.

Privat fand der langjährige Projektleiter und Angestellte des VEB Geräte- und Reglerwerke Teltow nicht nur in der Politik, sondern auch im Reisen Ausgleich. Besonders hatte es ihm dabei die Landschaft des Balkans angetan, vor allem Kroatiens, so gute Bekannte.

