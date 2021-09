Stahnsdorfer bekommen keinen Wildschwein-Beauftragten

Stahnsdorf

Gegen einen „Jagdbeauftragten zur Reduzierung der Wildschweinpopulation“ entschied sich die Gemeindevertretung Stahnsdorf mit deutlicher Mehrheit am Dienstagabend. Die SPD hatte vorgeschlagen, dass dieser neue Mitarbeiter der Verwaltung in erster Linie alle Beteiligten vernetzen sollte. Die Gremienmitglieder erinnerten jedoch vehement an die Pflicht der Jagdpächter, die in der Verantwortung seien und dieser auch nachkommen müssten. Außerdem sollte man sich bei Kommunen, die dem Problem Herr geworden seien, erkundigen, wie das gelungen sei, wurde angeregt. Mit 20 Nein-Stimmen, nur viermal Ja und zwei Enthaltungen wurde der Antrag regelrecht abgeschmettert.

Von Konstanze Kobel-Höller