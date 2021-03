Potsdam / Potsdam-Mittelmark

Die Geflügelpest in Potsdam ist noch immer nicht vorbei. Seit dem ersten Auftreten im Dezember hat man nach Auskunft der Stadtverwaltung 44 tote Wildvögel geborgen, bei denen der Verdacht der Vogelgrippe H5N8 bestand.

Zu den jüngsten Fällen gehört eine hilflose Graugans, die Mitte März von der Tierrettung Potsdam am Caputher Gemünde (Potsdam-Mittelmark) entdeckt und zur Kleintierklinik der Freien Universität Berlin nach Düppel gebracht wurde. Noch in der Klinik starb das Tier an Vogelgrippe, wie sich bei der Laboruntersuchung herausstellte. Und am vergangenen Mittwoch barg die Tierrettung am Jungfernsee einen apathischen, bewegungsunfähigen Schwan, der verletzt war und dessen übrige Krankheitssymptome auf die Geflügelpest hinwiesen. Das Tier starb am selben Tag. Die Krankheit muss labortechnisch aber noch nachgewiesen werden.

Dieser verletzte Schwan wurde am 24.März am Jungfernsee gefunden. Er ist krank; die Symptome deuten auf Vogelgrippe. Quelle: Tierrettung

Auch mehrere nach der gestorbenen Graugans geborgene Grau-und Silberreiher aus dem Potsdamer Umland sind nach Auskunft der Tierrettung positiv auf die Vogelgrippe getestet worden. Deshalb dürfen weitere Fundtiere mit diesem Verdacht ab sofort nicht mehr nach Düppel gebracht werden, wo die Klinik einen eigenen Geflügelbestand hat, der geschützt werden muss. Verdächtige Vögel werden jetzt durch den mobilen Tierarzt Gordon Ebeling in Geltow untersucht, um die Krankheit nicht weiter zu verbreiten.

Aktueller Ausbruch der Geflügelpest Ende 2019 begann ein Ausbruch des Vogelgrippe-Virus H5N8, einer Form der Geflügelpest, in Polen. Seitdem verbreitete sich das Virus in Osteuropa bis nach Russland, aber auch nach Deutschland. Im Februar 2021 wurde in Südrussland erstmals eine Infektion dieses Virustyps an einem Menschen dokumentiert. Eine Übertragung von Mensch zu Mensch wurde noch nicht beobachtet.

Finder müssen Tiere versorgen

In Potsdam gilt seit dem 14. Dezember in einigen Gebieten die Stallpflicht. Die Geflügelhalter sind aufgefordert, die Biosicherheit ihrer Geflügelhaltungen sicherzustellen. Müssen Tierseuchen bei Wildtieren bekämpft werden, erfolgen laut Stadtverwaltung enge Abstimmungen zwischen den betroffenen Landkreisen, kreisfreien Städten und dem Verbraucherschutzministerium.

Wie die Pressestelle der Stadt auf MAZ-Anfrage erklärt, unterliegen Wildtiere dem Jagdrecht oder dem Naturschutzrecht. Sie gelten als herrenlose Tiere, solange sie in Freiheit sind. Sind diese Tiere krank oder verletzt, ist der zuständige Jäger zu informieren, der sich darum kümmert. Kranke oder verletzte Tiere müssen nach der Genesung wieder in die Natur zurückgebracht werden. Eignet sich ein Finder einen kranken Wildvogel an, die Tierrettung etwa, müsse er sich um die Versorgung kümmern und dafür aufkommen, so Stadtsprecherin Juliane Güldner. Das tut die Tierrettung.

Ein verletzter, apathischer Schwan wurde am 24. März am Jungfernsee gefunden. Er ist am selben Tage gestorben, vermutlich an Vogelgrippe. Quelle: Tierrettung

„In seltenen Fällen geht von kranken oder verletzten Wildvögeln eine Störung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit aus“, so Güldner, „insbesondere, wenn sie im öffentlichen Raum gefunden werden.“ Dann kümmere sich die Stadt um die Versorgung der Tiere. Ansonsten bestehe für die öffentliche Hand keine Verpflichtung zur Versorgung von kranken oder verletzten Wildtieren. Ein Eingreifen der Stadt Potsdam im Falle eines erkrankten Wildtieres sei „äußerst selten nötig“.

Vier Fälle in der Mittelmark

Auch der Landkreis Potsdam-Mittelmark hat Mitte Dezember eine Aufstallpflicht für Hausgeflügel in den besonders gefährdeten Gebieten erlassen – also dort, wo sich viele Wildvögel sammeln, regelmäßig in Wassernähe. Dieser Aufstallerlass gilt weiter. Die so genannten RIA-Gebiete (Risikobasierte Aufstallung) wurden in Abstimmung mit dem Ministerium festgelegt, erklärt Mittelmarks Pressesprecher Kai-Uwe Schwinzert. Derzeit würden alle tot gefundenen Wildvögel durch den Fachdienst Veterinärwesen geborgen und zur Untersuchung ins Landeslabor geschickt.

Der Landkreis kennt bislang vier nachgewiesene Fälle von Vogelgrippe: ein Uhu am 5.Februar in Götz (Groß Kreutz/Havel), ein Schwan am 23.Februar in Weseram (Amt Beetzsee), ein Graureiher am 1.März in Kleinmachnow und eine Krähe am 3.März in Phöben (Werder/Havel).

Von Rainer Schüler