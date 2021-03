Stichwahl in Wusterwitz: Amtsdirektor rechnet mit Kopf-an-Kopf-Rennen

Wusterwitz

Ein Kopf-an-Kopf-Rennen erwartet Michael Hase bei der Stichwahl zum Wusterwitzer Bürgermeister am 28. März. „Schon im ersten Durchlauf lagen alle Kandidaten dicht beisammen. Das verspricht einen spannenden Wahlabend“, sagt der Amtsdirektor.

Kampf um Wählerstimmen

Jürgen Engel von den Freien Bürgern und Bauern (FBB) holte 513, Isett Hoffmann (CDU) 493 und Steffen Hanke von der Bürgerinitiative (BI) für Wusterwitz, Bensdorf, Rosenau 441 Stimmen. Die zwei erfolgreichsten Kandidaten kämpfen am Sonntag in der Stichwahl um die Stimmen von 2.596 Wahlberechtigten.

Jürgen Engel will Wusterwitzer Bürgermeister werden. Quelle: André Großmann

Jürgen Engel ist überrascht, wie nah die Wahlergebnisse der Kandidaten beieinander liegen. Isett Hoffmann spricht von einem sehr knappen Ergebnis und hofft auf eine hohe Wahlbeteiligung. Die Tourismuskauffrau betreibt zusammen mit ihrem Mann Michael seit 26 Jahren in Wusterwitz ein Reisebüro. Während sie die meisten Stimmen im Rentnerclub holte, war Landwirt Jürgen Engel in der Kulturscheune besonders erfolgreich.

Erinnerung an Maskenpflicht

Amtsdirektor Michael Hase hofft, dass Wähler ihre eigenen Kugelschreiber mitbringen und erinnert an die Maskenpflicht. Die erste Bürgermeisterwahl wurde von einem Vorfall im einem Wahllokal der Wusterwitzer Kulturscheune überschattet.

Dort wollte ein Bürger konsequent ohne Maske wählen. Weil er aber kein Attest vorlegen konnte, wurde ihm die Stimmabgabe verwehrt. „Sollte jemand seine Maske vergessen haben, haben wir Mund-Nasen-Bedeckungen vor Ort. In Zeiten der Pandemie muss dieser Schutz für alle gewährleistet sein“, sagt Michael Hase.

Lob für fairen Wahlkampf

Die Wahlhelfer in vier Wahllokalen hat er mit FFP3-Masken ausgestattet. Der Amtsdirektor empfindet den Wahlkampf um das Wusterwitzer Bürgermeisteramt als fair. „Es wurden keine Plakate zerstört und ich hoffe, dass dies auch so bleibt“, sagt der 47-Jährige.

Sieger braucht mehr als 15 Prozent der Stimmen

Um die Stichwahl zu gewinnen, muss ein Kandidat die Mehrheit der Stimmen und mindestens 15 Prozent der Wählerstimmen erhalten. Ist das nicht so, stimmen die Gemeindevertreter über den Ausgang der Wahl ab. Sollten beide Kandidaten in der Stichwahl die gleiche Anzahl an Wählerstimmen erhalten, wählt die Gemeindevertretung den Bürgermeister.

Isett Hoffmann tritt unter der Flagge der CDU zur Bürgermeisterwahl an. An ihrer Seite ist der Vorsitzende des CDU-Amtsverbandes und Gemeindevertreter Pascal Janetzky. Quelle: Frank Bürstenbinder

Wahlberechtigte können ihre Stimme von 8 bis 18 Uhr abgeben, Amtsdirektor Michael Hase rechnet mit ersten Ergebnissen gegen 19:45 Uhr. Vor der Wahl will Isett Hoffmann noch kein Interview geben, Jürgen Engel bleibt entspannt. „Der Wähler hat schließlich das letzte Wort“, sagt der 62-Jährige. Er betont, wie wichtig es für ihn ist, die Arbeits- und Leistungsfähigkeit des Amtes so schnell wie möglich zu garantieren.

Kritik an Isett Hoffmann

Er will verschobene, zurückgestellte Investitionen und Reparaturen in Wusterwitz realisieren. Als Voraussetzung dafür benennt er einen beschlossenen Haushalt im ersten Halbjahr 2021. Für den Alltag wünscht er sich die „mittelfristige Beendigung des Lockdowns und eine Rückkehr zum normalen Leben mit den entsprechenden Freiheiten“.

Vor der Wahl sehen sich die beiden Wusterwitzer Bürgermeisterkandidaten nicht mehr, es hagelt auch etwas Kritik. „Ich hätte mir gewünscht, dass Frau Hoffmann einmal bei einer Sitzung der Gemeindevertretung in Erscheinung getreten wäre“, sagt Jürgen Engel.

