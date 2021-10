Störche in Mittelmark: Gute Brutergebnisse und durchwachsene Bilanz 2021

Mittelmark

Für Storchenvater Gerhard Rettig in Cammer war das Storchenjahr 2021 ein besonderes. Als sich die Rotstrümpfe Mitte August auf den Weg ins Winterquartier machten, berichtete er stolz: „20 Jahre Storchenhorst Cammer, 20 Jahre erfolgreiche Bruten. Drei Jungstörche wurden in diesem Sommer aufgezogen“. 2002 ließ er die Nistgelegenheit auf einer Pferdekoppel am Rand des Gutsparks aufbauen. Die Zahl der dort flügge gewordenen Jungvögel hat sich damit auf 59 erhöht.

59 Jungstörche in 20 Jahren in Cammer

Insgesamt traten aus dem Altkreis Belzig 56 Jungstörche, aus dem Altkreis und der Stadt Brandenburg 57 sowie aus Treuenbrietzen und Umgebung 19 Rotstrümpfe den Weg in wärmere Gefilde an.

In Bad Belzigs Ortsteil Schwanebeck, wo im vergangenen Jahr eine neuer Storchenhorst aufgebaut worden war, hatte sich die Hoffnung auf Storchennachwuchs Mitte Juni wieder zerschlagen. Die Störche waren erst am 11. Mai mit Verspätung angekommen. Sie feierten sofort Storchenhochzeit und das Brutgeschäft begann. Am 14. Juni wurde das Brutgeschäft jedoch wieder aufgegeben.

Storchenhochzeit in Schwanebeck am 11. Mai 2021 Quelle: Bärbel Kraemer

Die Bruterfolge waren lokal unterschiedlich, berichtet Christian Kurjo von der Unteren Naturschutzbehörde. Er erklärt, dass nicht allein Futtermangel als Grund dafür angesehen werden kann, sondern auch extreme Witterungen, zum Beispiel starker Regen.

Im Einsatz für den Storch

Um die Störche vor derlei Unbilden zu schützen, schreitet Gerhard Rettig jeweils im Frühjahr vor Ankunft der Vögel zur Horstreingung. Bernd Roderich Thiele, der Geschäftsführer der ENG Elektro Niemegk GmbH, ebenfalls als Storchenfreund bekannt, unterstützt ihn dabei. „Die stark verkrustete und häufig mit Grasbewuchs versehene Oberfläche wird entfernt und der untere Teil aufgelockert. Dadurch erzielt man eine Drainage im Horst. Regenwasser, gerade bei Starkregen, kann sich dann nicht in der Nestmulde aufstauen und die Eier oder die Jungtiere, unterkühlen, was den häufigen Tod für diese bedeutet“, erklärt der Cammeraner.

Storchenhorstreinigung in Cammer: Gerhard Rettig im März 2021 entfernt die Grasnarbe aus dem Horst Quelle: Bärbel Kraemer

Damit es den Rotstrümpfen während des Sommers in seinem Heimatdorf an nichts fehlt, bietet er zusätzlich Wasser an. In cirka 60 Metern Entfernung vom Horst stellt Rettig drei Bottiche mit etwa 90 Litern Wasserinhalt auf. Rettig: „Es wird in Zeitabständen erneuert. Offenes Wasser ist im Sommer in der Landschaft sehr knapp.“

Die Alt- und Jungtiere brauchen das Wasser nicht nur zum Trinken, sondern die Alttiere kühlen ihren Nachwuchs an heißen Sommertagen damit ab, in dem sie dieses einfach über ihre Jungen ausspeien und dies mehrmals am Tag.“ Die Bruterfolge zeigen, dass sich seine Bemühungen um den Erhalt der Art im Einklang mit den Bemühungen um eine intakte Landschaft lohnen.

Storchennachwuchs auf dem Burgturm in Ziesar im Juni 2021, vor dem Beinbruch eines Jungstorchs Quelle: Bärbel Kraemer

Andernorts erlebten Anwohner auch tragische Momente mit Blick auf die Storchenhorste. So brach sich in Ziesar ein Jungstorch bei ersten Flugversuchen ein Bein und starb später. Auf dem Hof Retzgen in Niemegk wurde das Brutpaar von Fremdstörchen derart attackiert, dass kein Nachwuchs mehr ausgebrütet wurde.

In Schlalach, Linthe und Neschholz warfen Storcheneltern jeweils ein Küken aus dem Horst. Während in Alt Bork Nilgänse das Brutpaar aus ihrem Horst vertrieben.

Besondere Nistplätze Störche nisten hierzulande auf Beton-, Gitter- und Holzmasten, ausgedienten Schlauchtürmen der Feuerwehren, Molkerei-, Brennerei- und Bäckereischornsteinen sowie Gebäudedächern. Das Storchenpaar in Ziesar hat hingegen eine noble Adresse, es brütet auf dem Burgturm. Einzig das Storchenpaar in Golzow wohnt nach alter Storchentradition im Wipfel einer Kastanie.

Besonders „kinderreich“ waren die Rotstrumpfeltern in Brück (Lindenstraße), Neuendorf bei Brück und Netzen, wo jeweils vier Jungstörche flügge wurden. Während die Jungstörche aus Butzow, Götz, Pritzerbe, Roskow, Ziesar, Niebel und Wiesenburg als “Einzelkinder“ die Reise in den Süden antreten mussten.

Störche im Blick: Storchenhorst in einer alten Kastanie in Golzow Quelle: Bärbel Kraemer

Auch das ist interessant. Christian Kurjo erklärt, dass die Population der Weißstörche in den neuen Bundesländern stagniert; während sie in den alten Bundesländern steigt. Grund dafür ist ein verändertes Zugverhalten. So überwintern Störche, die auf westlichen Route ziehen, meist in Spanien - ihre Reise ist weniger Kräfte zehrend.

Ost- und Westzieher

Der Weg der Rotstrümpfe, die auf der östlichen Route fliegen und damit über den Bosporus den weiten Weg nach Afrika auf sich nehmen - zu ihnen gehören viele hiesige Störche - ist nicht nur länger, sondern auch gefährlicher und anstrengender.

So konnte über besenderte Störche festgestellt werden, die im Frühjahr auf dieser Route waren, festgestellt werden, dass sie aufgrund ungünstiger Witterung längere Zeit in der Türkei pausieren mussten und in dieser Folge verspätet hierzulande ankamen.

Von Bärbel Kraemer