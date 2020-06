Beelitz

In der Beelitzer Virchowstraße hat am Freitag ein 29 Jahre alter Litauer trotz Hausverbots in einem Getränkemarkt die Kunden belästigt. Er soll geraucht und versucht haben, Leute anzuspucken. Der Aufforderung, den Markt zu verlassen, folgte er nicht. Stattdessen trat er nach einem Mitarbeiter, verfehlte ihn jedoch offenbar aufgrund seines stark alkoholisierten Zustandes. Die Polizei brachte den Störenfried zur Verhinderung weiterer Straftaten ins Gewahrsam. Er wies einen Atemalkoholwert von über zwei Promille auf. Es sind Ermittlungen wegen Hausfriedensbruchs und versuchter Körperverletzung eingeleitet.

Von MAZonline