Mike Magaschütz rechnet mit Straßenglätte in der Region Potsdam-Mittelmark und Stadt Brandenburg erst Anfang Dezember. Zwar erwarte er am Wochenende die angekündigten Nachtfröste, sagt der Leiter der Straßenmeisterei Brandenburg. „Doch der Boden ist zu warm, um zu gefrieren.“ Gleichwohl sind die 18 Mitarbeiter, darunter ist eine Frau, bereits in Schichten eingeteilt, um im Fall der Fälle sofort den Winterdienst starten zu können. In den drei Silos der Straßenmeisterei an der Brielower Landstraße lagern dafür bereits wie vor jedem Saisonstart 960 Tonnen Salz.

Die Straßenmeisterei hat 270 Straßenkilometer zu betreuen. „Die Kilometerzahl bleibt gleich, aber die Straßen werden durch den Ausbau immer breiter“, berichtet der Leiter der Straßenmeisterei und nennt als Beispiel die ausgebaute Bundesstraße 102 Richtung Autobahn 2. Noch seien die fünf Fahrzeuge ausreichend, aber in absehbarer Zeit müssten breitere angeschafft werden, kündigte Magaschütz an. Ein weiteres Problem sei der Ausbau von Radwegen, die ebenfalls vom Winterdienst zur räumen seien. Dafür steht der Straßenmeisterei nur ein Fahrzeug zur Verfügung.

Gibt nichts auf langfristige Wetterprognosen: Mike Magaschütz, Leiter der Straßenmeisterei Brandenburg. Quelle: MAZ

Zwei milde Winter

Die beiden vergangenen Winter waren mild. Doch Salz vom Vorjahr lagert die Straßenmeisterei nicht ein. „Das Problem ist, das es Wasser zieht, zu schwer wird und klumpt.“ So startet der Betrieb, der zum Landesbetrieb Straßenwesen gehört, „jedes Jahr neu mit frisch eingelagerten 960 Tonnen Salz“. Wie viel Salz einzulagern ist, ergibt sich nicht aus dem Verbrauch des Vorjahres, „sondern nach Richtlinien je Straßenkilometer, wie viel vorzuhalten ist“, so Magaschütz.

Prognosen auf den Winter gibt er nicht. Er gehöre auch nicht zu den Menschen, die sagen, sie spürten einen drohenden Wetterwechsel in den Knochen. „Ich spüre nichts, bevor das Wetter umschlägt, und halte auch nichts von irgendwelchen langfristigen Vorhersagen.“ Die Straßenmeisterei setzt auf die Daten des Deutschen Wetterdienstes und orientiert sich an ihnen. in der Regel verlaufe die Zeit vor Weihnachten mild, „Wintereinbrüche haben wir meist erst im Januar und Februar“. Auch bisher sei das Wetter mild gewesen: „Wir haben fast Ende November und hatten erst zwei Mal Frost.“

Fast pausenlos nur bei Extremwetter

Sollte es zu schweren Schneefällen oder anderen Extremwettern kommen fährt der Winterdienst schon mal rund um die Uhr oder verlängert in die Nacht hinein. „Üblicherweise aber pausiert er zwischen 22 Uhr nachts und 3 Uhr morgens“. Wer also nachts unterwegs ist, muss wissen, dass der Winterdienst in der Zeit seine wohlverdiente Ruhezeit hat.

Besonders gefährliche Straßenabschnitte kennt Mike Magaschütz. „Da streuen wir eher früher und mehr als zu wenig oder gar nicht.“ Als Beispiel nennt er den Fiener Damm. Das ist der Abschnitt der Landesstraße 96 zwischen dem Abzweig nach Zitz und Bücknitz. „Der Straßenabschnitt entlang der Allee ist immer mit Fingerspitzengefühl zu fahren.“

Der Leiter der Straßenmeisterei wünscht sich lieber durchgehend kaltes Winterwetter als ein über Wochen währendes Wechselspiel zwischen Frost und milden Temperaturen – aus zwei Gründen. Zum einen sei es für die beim Winterdienst eingesetzten Kollegen schwierig, „immer wieder rein und raus aus den Kartoffeln“, sprich, ständigen Wechsel zwischen Normal- und Winterdienst. Zum anderen sei es für Verkehrsteilnehmer leichter, sich einmal auf Winterwetter einzustellen. Bei jedem neuen Frosteinbruch müssten sich sonst die Autofahrer erneut auf Glätte einstellen mit entsprechend hohen Unfallzahlen. „Dann fahren sie gegen Bäume, in die Gräben oder sich gegenseitig zusammen“, lautet Magaschütz’ Erfahrung.

