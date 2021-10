Brandenburg/H

Es ist kalt und es ist Sonntag am frühen Morgen. Und doch haben die Streikenden vor dem Tor der Asklepios-Klinik wieder ihr Lager aufgeschlagen. Wenig spricht dafür, dass sich das schnell ändern wird. Am Montag beginnt bei den Asklepios Fachkliniken in Brandenburg, in Teupitz und in Lübben der insgesamt siebzehnte Streiktag in der laufenden Tarifauseinandersetzung.

Die aktuelle, sechstägige Streikwelle hatte am 21. Oktober um 6 Uhr begonnen und wird am Mittwoch um 6 Uhr enden. Täglich sind an den drei Standorten mehr als 150 Beschäftigte im Streik. Am Wochenende sind es etwas weniger Streikteilnehmer, sagt der Verdi-Verhandlungsführer Ralf Franke, weil weniger Beschäftigte am Wochenende zum Dienst eingeteilt seien. In der Stadt Brandenburg wird weiter täglich eine Streikwache von 6 Uhr bis 12 Uhr organisiert.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Montag treffen sich die Streikteilnehmer zwischen 8 Uhr und 10 Uhr zu einem Streikfrühstück jeweils an allen drei Standorten vor der Fachklinik. Seit April 2021 führen Verdi und die Asklepios Fachkliniken Brandenburg GmbH Tarifverhandlungen für die 1 450 Beschäftigten, darunter für die rund 1300 nichtärztlichen Beschäftigten an den Fachkliniken in Brandenburg an der Havel, Teupitz und Lübben. Das Management der Kliniken hält den Streik für nicht gerechtfertigt und verweist auf Verhandlungsangebote.

Die bislang letzte Verhandlungsrunde fand am 22. Juni 2021 statt, seitdem wurde an insgesamt an 15 Tagen gestreikt, ohne dass die Klinikleitung ein verbessertes und kompromissfähiges Tarifangebot vorgelegt hätte, beteuert Franke. In einer Urabstimmung Anfang Oktober hatten, wie die MAZ berichtete, über 90,8 Prozent der abstimmungsberechtigten Verdi-Mitglieder für einen unbefristeten Streik votiert.

Am 21. Oktober hat der Streik bei den Brandenburger Asklepios Fachkliniken begonnen. Die Gewerkschaft Verdi führt eine Streikdemo für bessere Arbeitslöhne von Pflegekräften in Potsdam durch. Quelle: Julius Frick

Die Gewerkschaft hatte den Beginn der Streikwelle neun Tage im Voraus angekündigt und Notdienste für 31 Stationen von insgesamt 52 Stationen mit täglich mehr als 200 Notdienstbeschäftigten einseitig angeboten und zugesagt. Die Ärzte wurden diesmal nicht zum Streik aufgerufen, so dass die ärztliche Versorgung zu 100 Prozent sichergestellt war.

Inzwischen hatte das Landesarbeitsgericht zwar den Streik für zulässig erklärt aber gleichzeitig Notdienst für weitere neun Stationen in Lübben und in Teupitz und für fünf Tageskliniken angeordnet. Damit mussten zusätzlich mehr als 40 Beschäftigte täglich zusätzliche Notdienste übernehmen und konnten sich nicht am Streik beteiligen. Die Arbeitsgerichte bestätigen damit die Zulässigkeit des Streikes, schränken jedoch den Streikumfang ein.

Beschäftigte sehen sich im Streikrecht massiv eingeschränkt

Franke: „Die Asklepios-Beschäftigten sehen sich daher im Streikrecht massiv eingeschränkt.“ Denn wenn Krankenhäuser wie die ehemaligen drei psychiatrisch-neurologischen Landeskliniken in Brandenburg an die Privatwirtschaft verkauft würden, müsse garantiert sein, dass das gleiche Streikrecht wie in der Privatwirtschaft bestehe.

Dies sei aber bei den Asklepios Fachkliniken mit Notdiensten für 40 Stationen und fünf Tageskliniken nicht mehr gegeben, so Franke weiter. Daher „muss über eine Verstaatlichung dieser Asklepios Fachkliniken einschließlich dem Maßregelvollzug öffentlich diskutiert werden“, so Franke als Streikleiter.

Bis Mittwoch geht der Streik bei den drei Brandenburger Asklepios Fachkliniken weiter. Quelle: Julius Frick

Das Management wolle die Beschäftigten in Brandenburg für die gleiche Arbeit mit teilweise bis zu 10.600 Euro weniger pro Jahr auch in den kommenden Jahren deutlich schlechter bezahlen als in seinen Hamburger Kliniken, klagt der Gewerkschaftsmann. In Hamburg bezahle das Management den und rund 12 500 Asklepios-Beschäftigten Tariflohn nach dem öffentlichen Dienst (TVöD).

Gravierende Lohnunterschiede

Verdi sei nicht länger bereit, bis zu 21 Prozent Lohnunterschied zu den Tariflöhnen, die bei Asklepios-Kliniken im Hamburg gelten, zu akzeptieren. Heute müssten die Brandenburger „umgerechnet bis zu elf Tage mehr pro Jahr arbeiten bei bis zu 21 Prozent weniger Entgelt.“

In Brandenburg an der Havel führend die Lohnunterschiede zu gravierendem Personalmangel. Denn der Abstand zu den Tarifentgelten beim Städtischen Klinikum Brandenburg (SKB) sei genauso hoch wie zu den Asklepios Kliniken in Hamburg, was für einen regen Wechsel der Angestellten ins SKB sorge.

Von MAZ