Vor allem Pendler brauchen heute in Brandenburg und Berlin gute Nerven – zum zweiten Mal innerhalb von anderthalb Wochen. Erneut hat die Gewerkschaft Verdi Mitarbeiter von Nahverkehrsunternehmen zu Warnstreiks aufgerufen. Betroffen sind heute die Berliner BVG sowie vier Brandenburger Unternehmen.

In Brandenburg sind folgende Unternehmen von Betriebsbeginn bis 12 Uhr betroffen: ViP Verkehrsbetriebe Potsdam GmbH, Regiobus Potsdam Mittelmark GmbH, Havelbus Verkehrsgesellschaft mbH und die Verkehrsbetriebe an der Havel GmbH. Bei allen anderen brandenburgischen Verkehrsunternehmen wird der Betrieb voraussichtlich normal laufen. Anders als in Brandenburg soll der Warnstreik in Berlin 24 Stunden dauern – bis morgen um 3 Uhr.

Brandenburg/Havel: „Ich habe vollstes Verständnis für den Streik“, sagt Nico Ahrend aus Göttin. Der 27-jährige Berufsfeuerwehrmann kommt gerade von seiner 24-Stunden-Schicht aus Potsdam. Ein Kollege hat ihn mit dem Auto zum Hauptbahnhof in Brandenburg/Havel mitgenommen, von hier holt ihn seine Freundin ab. „Mein Onkel ist selber Busfahrer. Die Arbeitsbedingungen im ÖPNV müssen besser werden.“

Erst Motorroller, dann Regio und S-Bahn

Katrin Heymann aus Brandenburg/Havel ist heute mit dem Motorroller zum Hauptbahnhof gefahren. Mit dem RE1 fährt sie nach Potsdam, von dort geht es mit der S-Bahn weiter. Weil die Busse ausfallen, werde sie zu ihrem Termin in Griebnitzsee wohl laufen müssen, sagt sie.

Ein Blick zurück: Bereits vor anderthalb Wochen haben Mitarbeiter von Nahverkehrsunternehmen in Brandenburg sowie der Berliner BVG gestreikt. Hier gibt es den MAZ-Newsblog zum Tag, an dem in Brandenburg zwölf Unternehmen betroffen waren:

Hauptbahnhof Brandenburg/Havel : Seit dem Morgen fährt hier kein Bus. Die Parkplätze am Bahnhof sind um 7 Uhr schon alle belegt.

Es läuft einfach nicht bei der S-Bahn:

Man beschränke sich diesmal auf den Westen des Landes,um beim nächsten Mal noch nachlegen zu können, erklärt Verdi-Hauptamtler Jens Gröger.

Bei der BVG stehen übrigens nicht alle Linien still. Alle, die im Auftrag der BVG durch externe Unternehmen betrieben werden, fahren trotz des Streiks. Konkret handelt es sich um diese Linien:

106, 112, 140, 161, 163, 168, 175, 179, 184, 218 (50 Prozent der Leistung), 234, 263, 275, 283 (50 Prozent der Leistung), 284, 323 (BerlKönig BC), 334, 341, 349, 363, 369, 370, 371, 380, 395 (50 Prozent der Leistung), 398 (50 Prozent der Leistung), 399, 740 (BerlKönig BC), 744, 893, N12, N23, N34, N35, N39, N40, N52, N53, N56, N58, N60, N61, N62, N67, N68, N69, N77, N84, N88, N90, N91, N95, N97.

Potsdam: Rund 50 Angestellte streiken seit 3 Uhr am Vip-Betriebsbahnhof in der Fritz-Zubeil-Straße.

Die Frühschicht streikt

Bei den VBBr in Brandenburg an der Havel stehen weniger Streikende als beim letzten Mal. Nur die Frühdienste streiken, ab Mittag wird wieder gefahren.

Und dann ist da auch noch die Räumung der Liebig34, die zu weiteren Sperrungen führt:

Auf den Straßen wird es voll

Das war zu erwarten: Wegen des Streiks im Nahverkehr steigen mehr Menschen aufs Auto um. Die Folge: Verkehrsteilnehmer müssen mehr Zeit einplanen.

Kein Zugang: Der U-Bahnhof Alexanderplatz in Berlin bleibt dicht.

In den Sozialen Medien gehen die Meinungen zum Warnstreik wie üblich auseinander. Auf der einen Seite Unverständnis, auf der anderen - wie in diesem Fall - Unterstützung für die Streikenden:

Stillstand bei der BVG: Bis Samstagmorgen um 3 Uhr geht in Berlin nichts bei Bussen, Trams und U-Bahnen.

"Natürlich ist das mehr als ärgerlich“, sagt der stellvertretende Vorsitzende der Interessengemeinschaft Eisenbahn, Nahverkehr und Fahrgastbelange, Jens Wieseke, über den heutigen Warnstreik. Es gebe allerdings auch gute Gründe dafür.

Von MAZonline