Streik im ÖPNV: So lief der Ausstand im Hohen Fläming

Mittelmark

Die Bilanz nach dem zweiten Streiktag im Öffentlichen Nahverkehr in Berlin und Brandenburg innerhalb von zwei Wochen: Rund 16 Prozent der etwa 400 Mitarbeiter starken Gesamtbelegschaft von Regiobus Potsdam Mittelmark haben am Freitag die Arbeit niedergelegt. „Diese Zahl bezieht sich auf unsere sechs Betriebshöfe“, sagt Geschäftsführer Hans-Jürgen Hennig im MAZ-Gespräch.

„Im Vergleich zum 29. Oktober hat nur noch ein Drittel der Fahrer gestreikt.“ Auch sei diesmal lediglich die Frühschicht betroffen gewesen, sagt Hennig weiter – weshalb die Auswirkungen deutlich geringer gewesen seien als zuletzt. „Die Nachmittagsschicht ist wieder planmäßig ausgerückt.“

Anzeige

Nur wenige Busse fielen aus

Im Potsdam und Berlin nahen Raum hätten etwa 30 Prozent aller Fahrten aufrecht erhalten werden können, im ländlichen Raum um Brandenburg/Havel, Bad Belzig, Ziesar und Beelitz 70 bis 80 Prozent, berichtet Hans-Jürgen Hennig.

In Bad Belzig hatte die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi bereits früh am Morgen gegen 3 Uhr vor dem Regiobus-Betriebshof Streikposten bezogen. „Wir sind zufrieden mit der Resonanz auf den Streikaufruf“, sagt Eva Heymer, die Gewerkschaftssekretärin von Verdi für den Bereich Nordost in Brandenburg.

Gewerkschaft kritisiert Spaltung

Sie fordert einen bundesweiten Rahmentarifvertrag für die Beschäftigten in öffentlichen Verkehrsunternehmen. Heymer kritisiert „die Spaltungspolitik der Arbeitgeber innerhalb der Länder sowie auch innerhalb der einzelnen Betriebe.“ Es müsse „endlich begonnen werden, gleiche Verhältnisse aufzubauen“, sagt sie. Das betrifft unter anderem die Forderung für 30 Tage Urlaub sowie Regelungen für Zuschläge und freie Tage.

Kritisch sieht es die Gewerkschaftssekretärin daher, dass bei Regiobus am Freitag wohl Streikprämien gezahlt worden sein sollen für Kollegen, die sich trotz des Streiks hinters Lenkrad gesetzt haben. „Das ist Nasenpolitik der Geschäftsführung“, sagt die Gewerkschafterin.

Gleiche Löhne gefordert

Gordon Hecht, der seit elf Jahren im Betrieb als Fahrer tätig ist, wünscht sich bessere Bedingungen für alle Kollegen. „Es muss endlich mal etwas passieren bei den Löhnen“, sagt der 41-Jährige. Angesichts der allgemeinen Preissteigerungen wünscht er sich eine bessere Bezahlung, die vergleichbar ist mit Beschäftigten in anderen öffentlichen Betrieben.

„Bei der Straßenmeisterei verdienen die Kollegen für ähnliche Arbeiten 400 Euro mehr“, behauptet der Busfahrer. Ihm geht es auch um eine stärkere Würdigung der Verantwortung, „die wir als Fahrer im immer stärker werdenden Verkehr täglich für unsere vielen Fahrgäste haben.“

Streikposten am Betriebstor

Am Streikmorgen haben jeweils acht bis zehn Kollegen vor dem Betriebstor Posten bezogen. Unterdessen hielt eine etwa gleich große Zahl von Kollegen die Linien am Laufen.

Trotz des ÖPNV- Warnstreiks rollte der Busverkehr im Hohen Fläming fast normal. So auch an der Grundschule Treuenbrietzen. Quelle: Thomas Wachs

In Treuenbrietzen herrscht am morgen vor der Albert-Schweitzer-Grundschule Hochbetrieb an der Bushaltestelle. Alle Linienbusse im Schülerverkehr fahren planmäßig. Das war in der Vorwoche zur ersten Auflage des Warnstreiks noch anders. Damals blieben zumindest Busse der Verkehrsgesellschaft Regiobus aus und Eltern organisierten Fahrgemeinschaften.

„Damals gab es deshalb schon ein wenig Chaos hier bei der Anfahrt“, berichtet Peter Lipka. Der Schulmanager der Stadt Treuenbrietzen ist daher auch an diesem Freitagmorgen wieder vor der Schule unterwegs, um bei Problemen eingreifen zu können. „Doch heute läuft alles überraschend normal“, berichtet Lipka gegenüber der MAZ.

Private Busse rollen planmäßig

Im Hohen Fläming trugen am Streikmorgen vor allem auch viele Fahrerinnen und Fahrer privater Busbetriebe dazu bei, den Linienverkehr aufrecht zu erhalten. Philipp Westphal ist für die Firma Sabinchen-Touristik unterwegs. Der Busfahrer ist zufrieden mit seinen Arbeitsverhältnissen dort. Den Streik seiner Kollegen in kommunalen Betrieben hält er „für etwas übertrieben.“

Trotz des ÖPNV- Warnstreiks rollte der Busverkehr im Hohen Fläming fast normal. Philipp Westphal ist für die Firma Sabinchen-Touristik auf Linienfahrt rund um Treuenbrietzen. Quelle: Thomas Wachs

Handlungsbedarf auch in privaten Busbetrieben sieht indes Utz Vogt. Er steuert am Morgen einen Bus der Firma Reich aus Jüterbog, die ebenso wie andere private Betriebe im Auftrag von Regiobus Linien im Hohen Fläming bedient. „Es ist schon gut, wenn die Kollegen jetzt mit dem Streik mal ein Signal setzen“, sagt der Busfahrer. Er wünscht sich unter anderem eine geringere Belastung bei den Arbeitsstunden.

Utz Vogt lenkt einen Bus der Firma Reich im Linienverkehr im Hohen Fläming. Quelle: Thomas Wachs

Leidtragende des Streiks waren Fahrgäste wie Ilona Urbisch. Die Niemegkerin hat sich am Freitagvormittag auf den Weg nach Brandenburg/Havel gemacht, um ihre Tochter zu besuchen – und strandete schließlich am Busbahnhof in Bad Belzig. Sie fühlte sich im Vorfeld schlecht über den Ausstand informiert. „Wenn ich das gewusst hätte, dann wäre ich an einem anderen Tag gefahren“, sagt die Seniorin. „Nun habe ich eine Tageskarte für 14 Euro und komme nicht weiter.“

Vom Ausstand nichts mitbekommen

Lotti Friedrich dagegen kann sich nicht beklagen, sie habe von dem Ausstand nichts mitbekommen, sagt die Bad Belzigerin. Die Stadtlinie habe sie wie gewohnt am Morgen von A nach B gebracht – und auch der Bus zurück sei planmäßig gefahren. „Ich habe schon Verständnis für den Streik, aber für die Leute, die auf die öffentlichen Verkehrsmittel angewiesen sind und anders zum Beispiel nicht zur Arbeit kommen, ist es natürlich ungünstig.“

Von Thomas Wachs und Josephine Mühln