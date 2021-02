Golzow

Das Essen in der Golzower Grundschule und Kita „Kleine Strolche“ führt zu Streit in der Gemeindevertretersitzung.

Kritik am neuen Caterer

„Es gibt Kinder, die hungrig nach Hause kommen, weil ihnen die Mahlzeiten nicht schmecken oder die Portionen zu klein sind. Wenn ihnen das Essen nicht schmeckt, kann ich nicht von einem qualitativ hochwertigen Angebot sprechen“, sagt Stefanie Jeserich. Sie ist Mutter eines Grundschulkindes und kritisiert mit mehreren Eltern den neuen Essensanbieter RWS Cateringservice.

Auf dem Speiseplan der Kita „Kleine Strolche“ stehen Tortelloni mit Käsefüllung, Tomaten-Lachswürfel-Soße und ein gemischter Salat mit Kräuterdressing. Quelle: André Großmann

Eltern fühlen sich übergangen

Das Unternehmen ist seit dem 1. November 2020 für die Essensversorgung in Kita und Schule verantwortlich, der Vertrag läuft zwei Jahre. Elternvertreterin Verena Lautsch bestätigt der MAZ, dass der Unmut wächst.

„Wir Eltern fühlen uns bei einigen Entscheidungen übergangen. Wir haben eine Unterschriftensammlung gestartet und hatten schnell 60 Stimmen zusammen. Jetzt hoffen wir auf Gespräche mit dem Cateringunternehmen und Vertretern der Verwaltung“, sagt die Golzowerin.

Mehr Essen im Müll

Sie macht klar, dass Eltern überlegen, ihre Kinder nicht mehr im Hort der Grundschule zu verpflegen. „Einig denken darüber nach, ihre Kinder zu den Großeltern zu geben und kochen dann lieber zu Hause“, sagt die Medizinpädagogin.

Stefanie Jeserich betont, dass die Kinder in der Grundschule immer mehr Essen wegwerfen. Weil das so ist, würden ihrer Aussage nach jetzt statt 10 Liter Abfälle vier- bis fünfmal mehr Müll in den Behältern halten.

Mehr Probleme

Andrea Schöne leitet die Kita „Kleine Strolche“. Sie spricht von einem erfolgreichen Start des Caterers, sagt aber auch, dass die Probleme in den letzten Wochen zugenommen haben.

„Wir sind mit drei Essen gestartet und haben jetzt einen Notfall-Speiseplan mit einer Mahlzeit. Dabei ist es auch schon vorgekommen, dass es zweimal in der Woche Suppe und Milchnudeln gab. Dafür hatte ich dann kein Verständnis mehr“, sagt die 41-Jährige. Sie sucht das Gespräch mit Vertretern der RWS-Catering, schreibt eine Mail und hofft auf Lösungen.

Ein Menü am Tag

In der Ausschreibung zum Vergabeverfahren punktete der Anbieter mit einem hohen Anteil der Bioprodukte, bei Warmhaltezeit Wiederholungen im Speiseplan. Im Dokument des Amtes Brück heißt es dazu: „Im Fazit kann auf ein sehr umfangreiches Sortiment an Speisen geschlossen werden, welches eine ausgewogene Ernährung der Kinder sicherstellen kann“.

Doch die Realität sieht anders aus, denn in Zeiten der Pandemie hat der Essensanbieter das Angebot auf ein Menü am Tag reduziert. „Ich verstehe ja, dass der Caterer Umsatzeinbußen hat und deshalb handeln muss, hoffe aber auch, dass sich die Situation bessert“, sagt Andrea Schöne.

Überraschter Bürgermeister

Golzows Bürgermeister Ralf Werner ist vom Problem überrascht. „Es ist bedauerlich, dass die Qualität des Essens so nachgelassen hat. Wir werden die Sache weiter beobachten“, sagt er im Bürgerhaus.

Golzows Bürgermeister Ralf Werner hofft auf Verbesserungen beim Essen. Quelle: André Großmann

„Wenn es eine Unzufriedenheit und qualitative Mängel gibt, muss nachgesteuert werden. Erstmal suchen wir den Dialog. Wenn wir nicht zufrieden sind und feststellen, dass sich nichts verbessert, müssen wir zum richtigen Zeitpunkt die Reißleine ziehen und eine Entscheidung treffen. Doch soweit sind wir noch lange nicht“, sagt Amtsdirektor Marko Köhler in der Gemeindevertretersitzung.

Gemischte Gefühle

Die Mittagsversorgung der Kita „Kleine Strolche“ kostet für einen Zeitraum von zwei Jahren 70.752,00 Euro, in der Grundschule „Friedrich Eberhard von Rochow“ sind es 125.685 Euro.

In der Kita „Kleine Strolche“ fährt Hauswirtschaftskraft Nicole Nemitz mit dem Speisewagen durch die Räume. Sekunden später serviert sie den Krippenkindern Ida und Malte Tortelloni mit Käsefüllung und Tomaten-Lachswürfel-Soße.

Hauswirtschaftskraft Nicole Nemitz zeigt das Essen in der Kita „Kleine Strolche“. Quelle: André Großmann

Den Knirpsen schmeckt ihre Mahlzeit, doch die Reaktionen der Mitarbeiter sind unterschiedlich. „Das Essen des Anbieters ist schön beschrieben, alles klingt neu und modern. Ein Eitaler ist aber auch nur einfaches Rührei und die Kinder hatten noch nie Nudeln mit Tomatensauce und Jagdwurst auf dem Teller“, sagt Nicole Nemitz.

Von André Großmann