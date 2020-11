Mittelmark

In der Politik streiten sich Befürworter und Gegner von einer Ausweitung der Maskenpflicht. Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst ( SPD) bereitet nun offenbar eine Ausweitung der Maskenpflicht in Schulen vor. Die MAZ hat sich dazu bei einigen Schulleiterin in der Region umgehört.

Dirk Lenius leitet die Gesamtschule am Schulcampus Lehnin, wo täglich rund 900 Personen aufeinandertreffen. „Ich bin gespalten gegen über einer Ausweitung der Maskenpflicht, weil es schon beschwerlicher ist mit Masken. Es sei anstrengend, eine Maske sechs bis sieben Stunden zu tragen. Erwachsenen würde auch das Steigen von Treppen mit einem Mund-Nasen-Schutz erheblich schwerer fallen. „Das ist eine Herausforderung. Bei Jugendlichen kann ich das nicht beobachten“, so Lenius. Aber er sagt auch klar: „Wenn es im Corona-Schutz dienlich ist, bejahe ich eine Ausweitung der Maskenpflicht. Alles, was dazu führe, das Infektionsgeschehen einzudämmen und die Gefahr für Schüler und Lehrer verringere, befürworte er.

Anzeige

Kaum Abstand und keine Masken

Große Sorge indes bereitet dem Schulleiter das Verhalten der Schüler auf dem Pausenhof und auf dem Schulweg und dem Lehniner Busbahnhof. Die Jugendlichen halten seinen Beobachtungen zufolge dort keinen Abstand von einander ein, tragen keine Masken, würden sich umarmen und herzen. Auch an den Bushaltestellen wie dem Busbahnhof würden die Kinder keine Masken tragen, obwohl dort das Tragen von Mund-Nasen-Schutz vorgeschrieben sei. „Das ist ein großes Problem.“

Die Klassen zu halbieren ist eine weitere Forderung, die auch die Lehrergewerkschaft Erziehung und Wissenschaft vertritt. „Ich würde mich freuen, wenn die Klassen in ihrem Verband so beibehalten werden können“, sagt dazu Dirk Lenius. Es kämen kaum 30 Schüler in einer Klasse zusammen, sondern häufig nur 20 bis 21. Das ergebe sich schon aus dem Unterrichtskonzept. Es wäre für die Lehrer doppelter Aufwand, einen Teil der Schüler im Präsenzunterricht zu fördern und die andere Hälfte der Klasse Digitalunterricht zu geben.

Überforderung der Familien

Beim Lockdown-Unterricht im Frühjahr gezeigt, dass Familien häufig hoffnungslos überfordert gewesen seien. „Die Eltern im Homeoffice, die Kinder im Homeschooling.“ Da mussten die Familien sich Computer teilen, das Datenvolumen in den Haushalten hätte häufig nicht ausgereicht, damit alle gleichzeitig an Rechnern arbeiten könnten. „Die Schere ist da zwischen den Schülern auseinandergegangen.“ Diese Gefahr sehe er bei einer neuen Anordnung von Homeschooling vor allem.

Der zweite Aspekt sei, dass Eltern besonders von Grundschülern zuhause bleiben müssten, um bei einer Schließung der Schulen oder Homeschooling ihre Kinder zu betreuen.

An der Lehniner Gesamtschule gab es bisher zwei Corona-Fälle. Eine Zehntklässlerin erkrankte in den Herbstferien. Eine Lehrerin infizierte sich kürzlich, deswegen sind nun noch bis zum 24. November 80 Schüler und zwei weitere Lehrer in Quarantäne.

Christoph Gericke ist kommissarischer Leiter der Grundschule Radewege. Er sagt ganz klar, „die derzeit geltenden Regeln zum Tragen einer Maske lassen sich gut umsetzen. Ob die Maskenpflicht auch auf den Unterricht ausgeweitet wird, warten wir momentan gespannt ab“.

Die Grundschule in Radewege. Quelle: Frank Bürstenbinder

Zur Forderung, Klassen zu entzerren, sagt Gericke: „Die Halbierung der Klassen würde uns auf der einen Seite ganz andere Abstandsregeln ermöglichen, aber es ist auch klar, dass dann Eltern von Grundschulkindern wieder zur Betreuung zu Hause bleiben müssten. Der Druck auf viele Familien - und damit natürlich auch auf die Kinder - könnte wieder zunehmen.“

Plädoyer für Präsenzunterricht

Distanzunterricht könne besonders bei Grundschulkindern niemals den Präsenzunterricht ersetzen, so Gericke. „Die Schule als Orts des sozialen Lernens, der ständigen Interaktion mit Lehrkräften und anderen Kindern ist unersetzbar.“ Bei Quarantäne sei Homeschooling jedoch die einzige Option. Bisher jedoch gab es glücklicherweise keinen Corona-Fall an der Grundschule Radewege. Dort lernen 211 Jungen und Mädchen, 15 Lehrer gestalten den Unterricht.

Ziesar Schulleiterin Katharina Vogt. Quelle: JACQUELINE STEINER

Am Thomas-Müntzer-Schulzentrum Ziesar-Görzke mit 400 Schülern und 37 Pädagogen halten sich die meisten Schüler an die Hygienevorgaben. Das sagt Schulleiterin Katharina Vogt, die erleichtert ist, dass es bisher noch keinen Corona-Fall dort gab. „Der Präsenzunterricht, wie die Schüler und Schülerinnen ihn gewohnt sind, ist die vernünftigste Unterrichtsform, des so lange wie möglich erhalten bleiben sollte“, so Vogt. „Wir arbeiten uns in die Schulcloud ein, was für alle Beteiligten Zeit in Anspruch nimmt und im Unterricht geübt wird.“

Ihre persönliche Meinung zur Maskenpflicht und Klassenteilung sei „nicht relevant“, sagt Katharina Vogt, „da die Schulen die Vorgaben des Ministeriums mit großem organisatorischen Aufwand umsetzen müssen“.

Von Marion von Imhoff