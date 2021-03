Studie: Mittelmärker sind begeisterte Radfahrer und Fußballer

Mittelmark

Potsdam-Mittelmark ist ein ausgesprochen sportlicher Landkreis. Zu diesem Ergebnis kommt das Potsdamer Institut für kommunale Sportentwicklungsplanung (INSPO) das in Kooperation mit der Fachhochschule für Sport und Management Potsdam eine großangelegte Studie zum Sport- und Bewegungsverhalten der Mittelmärker durchgeführt hat.

Knapp 8000 Bürgerinnen und Bürger des Landkreises haben im vergangenen Jahr einen Fragebogen zu diesem Thema erhalten, 2011 Personen haben sich beteiligt. „Mit 25 Prozent konnten wir eine sehr gute Rücklaufquote erzielen, auch im Vergleich zu anderen bundesweit durchgeführten Sportverhaltensstudien“, erläutert der wissenschaftliche Leiter der Studie Michael Barsuhn.

Aber wohin tendieren der Mittelmärker, wenn sie sich fit halten und etwas für ihre Gesundheit tun wollen? Wer lieber individuell unterwegs ist, nutzt am liebsten das Fahrrad, um sich sportlich zu betätigen. Ganz weit oben stehen auch Spaziergänge in der Natur, gefolgt von Fitnesstraining und Kraftsport. Bei den Vereinssportarten steht mit Fußball weiterhin ein absoluter Sportklassiker ganz oben. Aus diesen Studienergebnissen lassen sich für die Verantwortlichen im Landkreis viele Schlüsse ziehen.

„Die künftige Planung muss sich an den konkreten Sport- und Bewegungsbedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger orientieren, deshalb ist es zwingend, sie in den Planungsprozess einbeziehen. Die sehr erfreuliche Rücklaufquote bestätigt dies und zeigt das große Interesse am Thema im Landkreis Potsdam-Mittelmark“, freut sich Jürgen Otto, Leiter des Fachdienstes für Schülerbeförderung, Kultur und Sport. In den nächsten Wochen werden die gesammelten Daten vom INSPO weiter ausgewertet und zu Handlungsempfehlungen verdichtet.

Sport im Verein ist gesünder

Um die Handlungsempfehlungen für die zukünftige Sportentwicklung des Landkreises mit Erfahrungen aus der Praxis sinnvoll zu ergänzen, folgen im Sommer 2021 Workshops mit unterschiedlichen Akteuren aus der Sport- und Bewegungswelt des Landkreises Potsdam-Mittelmark. „Eine umfassende Beteiligung ist für eine Sportentwicklungsplanung essentiell,“ erläutert Michael Barsuhn. „Nur so können wir die Bedarfe aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchten und Impulse für eine zielführende Vernetzung von Sport- und Regionalentwicklung im Landkreis ableiten.“

Im Rahmen der repräsentativen Befragung gaben 78 Prozent der Befragten an, sport- beziehungsweise bewegungsaktiv zu sein. Allerdings erreichen nur 45 Prozent auch tatsächlich Zeit- und Belastungsumfänge, die zu physischen Anpassungserscheinungen und nachhaltigen Gesundheitseffekten führen. Deutlich wird auch, dass Sporttreiben im Verein im Durchschnitt höhere Gesundheitseffekte nach sich zieht als außerhalb des Vereins.

In Potsdam-Mittelmark liegt Fußball als Vereinssport ganz vorn. Quelle: Robert Michael/dpa-Zentralbild

Das ist ein weiteres gutes Argument für die Unterstützung der gemeinwohlorientierten Sportvereine im Landkreis Potsdam-Mittelmark. Diese zeichnen sich durch ihr hohes gesellschaftliches Engagement und preiswerte Sport- und Bewegungsangebote aus, wie die parallel durchgeführte Vereinsbefragung zeigt. Rund drei Viertel der Vereine betreiben aktiv Mitgliedergewinnung. 57 Prozent der Vereine pflegen Kooperationsbeziehungen untereinander, mit Schulen, Kindertagesstätten und weiteren Akteuren der Sport- und Regionalentwicklung.

Vereine kooperieren mit Schulen und Kitas

„Dieser Wert liegt erfreulicherweise über vergleichbaren Erhebungen im Bundesgebiet. Wie diese Kooperationen inhaltlich weiter mit Leben gefüllt werden können, wollen wir gemeinsam mit den Akteuren vor Ort untersuchen“, so Barsuhn. Die Studie zeigt darüber hinaus, dass neben den traditionellen Sportanlagen wie Sporthallen und Sportplätzen insbesondere der öffentliche Raum, wie etwa Parkanlagen, Straßen, Radwege und Waldwege von vielen Menschen für sportliche Betätigung genutzt werden.

„Über die Hälfte aller Sport- und Bewegungsaktivitäten finden auf den sogenannten Sportgelegenheiten statt“, erklärt Barsuhn. „Die Alterung der Gesellschaft sowie der anhaltende Trend zur Individualisierung und das gestiegene Gesundheitsbewusstsein verschieben den Fokus hin zu sanften und ausdauerorientierten Sport- und Bewegungsformen.“

Von MAZ