Markenschutz für Stückens Kultfete: „Es kann nur eine Uschi-Party geben“

Stücken

Stücken ist vielleicht das einzige Dorf in der Bundesrepublik, das einen Heimatverein hat, der zur Traditionspflege zu einer 80er-Jahre-Disko einlädt. Einmal im Jahr wird im Ort Uschi-Party gefeiert – benannt nach Uschi Liebzeit, die einst aus Ostberlin nach Stücken kam und dort zu DDR-Zeiten eine Fete ins Leben rief, die Massen anzog und das Dorf weit über die Ortsgrenzen hinaus bekannt machte.

Die Party und sie wurden gleichermaßen zur Legende. Kein Wunder also, dass der Aufschrei in Stücken groß war, als 2019 plötzlich Plakate in der Region auftauchten, auf denen für eine „Uschi-Party“ in Beelitz geworben wurde. Der Beelitzer Veranstalter benutzte den Namen von Stückens legendärer Party für eine Disko, die in den Jahren zuvor noch „ Beelitz tanzt“ hieß.

Namensklau ist nicht mehr möglich

Der Namensklau ist ab sofort nicht mehr möglich. Der Heimatverein Stücken hat sich den Namen „Uschi-Party“ deutschlandweit als Marke schützen lassen – vom Deutschen Patentamt. Die Widerspruchsfrist für die Namenseintragung ist am 6. März abgelaufen. Die Stückener haben es jetzt schriftlich, dass ihre Uschi-Party das Original ist. Die Urkunde über den Eintrag der Marke hat die Präsidentin des Deutschen Patent- und Markenamtes persönlich unterschrieben.

Kein Zweifel: Die Uschi-Party ist den Stückenern heilig. Wer das missachtet, bekommt es mit ihnen zu tun – und nun auch mit dem Patentamt. „Es kann nur eine Uschi-Party geben, und die findet bei uns statt“, bringt es Ortsvorsteher Udo Reich auf den Punkt. „Wir sind stolz auf diese Tradition.“ Die in Beelitz plakatierten Imitate hatten in Stücken eine Revolte ausgelöst, erzählt er.

Den Gegenschlag bereitete der Heimatverein im kleinen Kreis vor. Drei Leute vom Verein hielten den Plan, den Namen als Marke schützen zu lassen, zunächst unter der Decke, um Widersprüche zu vermeiden, weiß Tino Heinicke, der den Antrag für den Heimatverein stellte. „Zur gleichen Zeit lief ein Antrag zum Schutz des Namens ’Party-Uschi’, der auf Kleidung aufgedruckt werden sollte. Wir hatten da schon befürchtet, dass wir uns mit denen auseinandersetzen müssen“, erzählt Heinicke, der auch als Blogger von Stücken bekannt ist. Es gingen aber beide Anträge durch. „Wir begrüßen gern auch Party-Uschis bei uns zur Uschi-Party“, witzelt er.

Bevor getanzt und getrunken wurde, stieg Uschi auf den Tisch

Stückens patentrechtlich geschützte Fete findet das nächste Mal am 30. Mai statt. Der Heimatverein hatte das Spektakel 2006 mit dem Segen der Namensgeberin als Uschi-Party wieder aufleben lassen und fortan einmal im Jahr dazu eingeladen. Uschi Liebzeit war 1979 mit ihrem Mann aus Ostberlin nach Stücken gekommen. Beide übernahmen die Gaststätte im Ort und riefen noch im selben Jahr die Party ins Leben. Sie trug zu DDR-Zeiten zwar noch nicht ihren Namen, hatte aber bereits einen legendären Ruf, der eng mit ihr verbunden war. „Schon damals hieß es: Wir fahren zu Uschi“, so Heinicke. Die Party zog Massen an und hatte zu Beginn einen besonderen Höhepunkt. Bevor getanzt und getrunken wurde, stieg Uschi Liebzeit auf den Tisch und hielt eine Rede. Sie sagte dann den jungen Leuten, was ihr beim letzten Mal alles nicht gefallen hat.

Uschi Liebzeit war eine Respektsperson. Egal wie voll der Saal oder die Disko-Besucher waren – ihr Wort hatte Gewicht und wurde befolgt. Als sie 2015 starb, war die Betroffenheit groß. Beim Streit ums Original „haben wir auch für Uschi gekämpft“, sagt Heiko Wüstenhagen, der Vorsitzende des Heimatvereins.

Uschi-Party am 30. Mai in der Parkhalle Begründet wurde die Party 1979 von Uschi und Hans Liebzeit. Nach der Wende 1990 war erst einmal Schluss mit der Party, als auch der Gaststättenbetrieb der Liebzeits mit der Abwicklung der Konsumgenossenschaft endete. Der Stückener Heimatverein hatte die legendäre Disko aus DDR-Zeiten im Jahr 2006 wieder aufleben lassen. Seither wird jedes Jahr im Mai Uschi-Party im Dorf gefeiert. Die nächste Uschi-Party in Stücken findet am 30. Mai dieses Jahres in der Parkhalle statt.

