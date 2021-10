Potsdam-Mittelmark

Das Sturmtief „Ignatz“ hat auch das Potsdamer Umland im Griff. Die Feuerwehren der Region sind unterwegs, um umgefallene Bäume zu beseitigen. Im Michendorfer Ortsteil Stücken stürzte gegen 9 Uhr morgens ein massiver Baum um, den die Einsatzkräfte aufwendig von der Straße räumen mussten. Menschen wurden nicht verletzt.

In Michendorf insgesamt ist die Lage bis zum Mittag relativ ruhig geblieben, wie die Feuerwehr auf Nachfrage der MAZ mitteilte. Neben dem Einsatz in Stücken gab es bisher einen weiteren im Gemeindegebiet.

Die Feuerwehren in Beelitz und Fichtenwalde rückten bereits acht Mal aus, um Sturmschäden zu beseitigen. Bäume waren umgestürzt oder drohten umzustürzen. In der Stadt Beelitz mussten in der Berliner Straße, im Platanenring und in der Karl-Marx-Straße umgekippte Bäume beseitigt werden. „Nach den Prognosen des Wetterdienstes erwarten wir zwischen 12 und 14 Uhr den Höhepunkt des Sturms“, sagte der Beelitzer Stadtbrandmeister Mathias Jahn.

*Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Von MAZonline