Beelitz

Das Sturmtief „Nadia“, das derzeit über Brandenburg fegt, hat am Samstagabend in Beeltiz zu einem tödlichen Unfall gesorgt. Ein großes Wahlplakat, dass für die Landtagswahlen in Potsdam-Mittelmark aufgestellt worden war, ist nach ersten Informationen durch den Sturm umgestürzt. Dabei traf es eine Fußgängergruppe, die gegen 22 Uhr unterwegs waren. Ein Mann wurde durch das Plakat so stark verletzt, dass er noch vor Ort wiederbelebt werden musst.

Alarmierte Rettungskräfte versuchten den Mann zu reanimieren. Er erlag seinen Verletzungen aber noch an der Unfallstelle. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar. Es wird vermutet, dass das Plakat nicht ausreichend gegen den Sturm gesichert worden war. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von Julian Stähle/isa