Brandenburg

Der Januar wird zum Ende mit Sturmtief „Nadia“ noch einmal richtig ungemütlich – vor allem für den Norden und Nordosten. In ganz Deutschland erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) markantes bis stürmisches Wetter am Wochenende. Die amtliche Unwetterwarnung betrifft auch weite Teile Brandenburgs.

Bereits am Samstagabend und in der Nacht kam es zu teils heftigen Böen in der Mark. Besonders betroffen waren das Havelland und Potsdam-Mittelmark. In Beelitz forderte der Sturm offenbar bereits ein Todesopfer. Eine Sturmböe hatte ein Wahlplakat abgerissen. Das herumfliegende Plakat traf dann eine Fußgängergruppe. Dabei muss das schwere Metallgestänge des Plakatrahmens einen Mann so unglücklich am Kopf getroffen haben, dass dieser noch vor Ort seinen schweren Verletzungen erlag.

Rettungskräfte versuchten den Mann noch am Ort zu reanimieren, blieben aber erfolglos. Auch ein weiterer Fußgänger der Gruppe wurde getroffen. Er verletzte sich an seinem Arm. Weitere Beteiligte der Gruppe wurden von der Polizei vor Ort betreut.

Ortschaften ohne Strom

Auch in weiteren Teilen von Potsdam-Mittelmark und Havelland richtete „Nadia“ in der Nacht erhebliche Schäden an. Im Großraumgebiet von Berlin war die Polizei im Dauereinsatz. Besonders betroffen sind dabei einige Ortschaften in Potsdam-Mittelmark. Weil ein Baum auf eine Starkstromleitung kippte, mussten die Bewohner der Dörfer Netzten, Rietz, Nahmitz und Prützke die Nacht ohne Strom verbringen.

Auch im Havelland kam es zu etlichen Einsätzen der Polizei. Zahlreiche umgekippte Bäume behinderten den Verkehr. Auch Dächer wurden teilweise abgedeckt.

Die Wetterlage

Auch am Sonntag kehrt noch keine Ruhe ein. Sturmtief „Nadia“ hält sich weiter über Brandenburg und sorgt für teils stürmische Böen.

Fast das gesamte Bundesgebiet ist vom Orkantief betroffen. Für die Nord- und Ostseeküsten hat der DWD Flutwarnungen herausgegeben ebenso für das Hamburger Elbgebiet und den Küsten Niedersachsens – dort können die Böen 110 bist 120 Kilometer pro Stunde erreichen. Lediglich der äußerste Südwesten Deutschlands wird voraussichtlich vom Sturmtief verschont bleiben.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Keine richtige Entwarnung

Laut DWD lässt der Sturm am Sonntag Nachmittag im Tagesverlauf nach. Zwar verlaufe der Tag bei 4 bis 8 weitestgehend freundlich, aber eine richtige Entwarnung gäbe es nicht: „In der Nacht zum Montag und am Montag droht dann neues Ungemach“, so ein Meteorologe des DWD. Das Wetter soll im Laufe der Woche weiterhin sehr wechselhaft bleiben.

Von MAZonline