Sturmtief Nadia hat Brandenburg an der Havel relativ pfleglich behandelt

Brandenburg/H

Die Rettungsstelle in Brandenburg an der Havel ist wegen des Sturmtiefs „Nadia“ eine gefragte Adresse seit Samstagabend. Der Schichtführer und die auf acht Disponenten aufgestockte Belegschaft hat den Telefonhörer seit rund 20 Stunden unentwegt in der Hand.

Mit Ausnahme des tragischen Todesfalles in Beelitz sind die mehr als hundert Einsätze in Brandenburg an der Havel, Potsdam-Mittelmark, Teltow-Fläming und Havelland einigermaßen glimpflich abgelaufen. Das heißt: Niemand wurde verletzt, es ist bei Sachschäden geblieben.

Über die ganze Region verteilt

In den umliegenden Landkreisen ist die Leitstelle mit dem Zählen nicht mehr hinterhergekommen. „Mit Sicherheit eine dreistellige Zahl“, berichtet die Leitstelle. Die Unglückstellen lassen sich nicht auf bestimmte Schwerpunktgebiete eingrenzen, sondern sind flächendeckend verteilt aufgetreten.

Im Amt Ziesar mussten Kameraden aus Wollin, Wenzlow und Ziesar mehrere umgestürzte Bäume beseitigen. Quelle: Frank Bürstenbinder

Gravierend war es in Rietz, wo Strommasten umgeknickt sind und die Stromversorgung daher aussetzte. Im Amt Ziesar mussten Feuerwehrskameraden aus Wollin, Wenzlow und Ziesar mehrere umgestürzte Bäume beseitigen. Zwischen Köpernitz und Dretzen lagen gleich zwei Bäume auf der Straße.

Seit Samstag, 19 Uhr, ist die Feuerwehr wegen Sturmschäden 26 Mal ausgerückt, neunmal zwischen Sonntagmorgen 7 bis 13 Uhr. Die jüngsten Einsätze betreffen eine Brandmeldeanlage in der Upstallstraße und einen Baum in Plaue-Ausbau, der droht umzustürzen.

In der Willibald-Alexis-Straße wurde nicht nur ein Stück vom Dach abgetragen (Bildmitte), sondern liegen auch vom Sturm verwehte Mülleimer herum. Quelle: Jürgen Lauterbach

Der bisher schwerwiegendste Einsatz im Stadtgebiet galt dem Mietblock in der Willibald-Alexis-Straße 20 in Hohenstücken. Dort schlug „Nadia“ mitten in der Nacht zu, als eine Sturmböe einen Teil des Daches abdeckte und der Sturm die Feuerwehr daran hinderte, ihre Leiter auszufahren. Zu gefährlich.

Die Leitstelle berichtet von umgestürzten Bäumen in der Lilli-Friesicke-Straße, im Freiheitsweg und am Breiten Bruch sowie einem Trampolin im Asternweg, das der Sturm in einen Hinterhof geweht hat.

So wie hier am Paulikloster liegen im ganzen Stadtgebiet Hunderte mobile Verkehrsschilder auf dem Boden, die der Sturm umgeweht hat. Quelle: Jürgen Lauterbach

Unmittelbar vor dem Feuerwehrgelände, aber auch den der Baustelle Molkenmarkt/Neustädtischer Markt und am Paulikloster hat es Baustellensicherungen umgerissen. Die Straßenränder in der Stadt sind gesäumt von umgefallenen mobilen Verkehrsschildern.

Von Jürgen Lauterbach